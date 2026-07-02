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Футбол Спорт

МТС составила цифровой портрет болельщика "Крыльев Советов"

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС" с помощью обезличенных данных платформы "Геоэффект" в преддверии нового сезона Российской Премьер-Лиги изучила аудиторию самарского футбольного клуба "Крылья Советов" и проанализировала активность болельщиков. Согласно данным аналитики, треть болельщиков клуба являются автомобилистами, а на матчи клуба зрители чаще всего любят приезжать за час до стартового свистка.

Фото: предоставлено МТС

Основную аудиторию "Крыльев Советов" формируют мужчины (62%). Чаще всего на матчи самарской команды приходят болельщики в возрасте 35-44 лет. На данную категорию приходится 30% посетителей. На втором месте — аудитория от 25 до 34 лет — 17% болельщиков. Замыкает тройку возрастная группа от 45 до 54 лет — 14% болельщиков.

Помимо жителей Самары и Самарской области матчи "Крыльев Советов" чаще всего посещают болельщики из Москвы и Московской области, а также из соседних Ульяновской, Саратовской и Пензенской областей, Республики Татарстан, Башкирии и Оренбуржья. При этом матчи самарского клуба на стадионе "Солидарность Самара Арена" посещают не только жители России, но и болельщики из Китая, Казахстана и Голландии.

30% болельщиков приезжают на матчи "Крыльев" на автомобиле. В среднем люди проводят на матче порядка трех часов, что говорит о том, что зрители любят приезжать немного заранее, чтобы увидеть предматчевые активности.

"Самарская область — футбольный регион и неспроста в Российской Премьер-лиге выступают два местных клуба, которые делят стадион "Солидарность Самара Арена". Футбол для жителей региона — это не просто игра, но еще и событие, которое ждут. На матчи приезжают целыми семьями, а стадион, построенный в Самаре к Чемпионату Мира по футболу 2018 давно стал местом, где не только смотрят матчи, но и с комфортом проводят время. Наша платформа "Геоэффект" позволяет не только эффективно оценивать спортивные события, но и выгружать полезную аналитику, которая позволяет понимать портрет болельщика для планирования коммуникаций с аудиторией", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

МТС Геоэффект — платформа высокой точности, основанная на анализе обезличенных данных геотрекинга, мобильной связи и информации от партнеров. Сервис помогает бизнесу оценивать посещаемость локаций и мероприятий, анализировать портрет целевой аудитории, а также выбирать наиболее эффективные локации и принимать обоснованные решения на основе точных данных.

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