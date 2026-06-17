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Футбол Спорт

Александр Горбачев и Юрий Юхневич вошли в тренерский штаб "Крыльев"

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тренерский штаб ФК "Крылья Советов" пополнили специалисты Александр Горбачев и Юрий Юхневич.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Александр Николаевич в разные годы возглавлял "СКА-Энергию", "Динамо-Брянск" и "Динамо-Владимир", а в 2024 году вошел в тренерский штаб калининградской "Балтики".

Юрий Алексеевич перед началом сезона 2025/26 был назначен главным тренером астраханского "Волгаря". Начиная с 2018 года, он работал в клубе на должностях тренера и старшего тренера.

Сергей Бойко и Дмитрий Молош покидают тренерский штаб "Крыльев Советов" по окончании сроков действия контрактов. Специалисты присоединились к команде весной 2026 года.

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