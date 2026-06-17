Александр Горбачев и Юрий Юхневич вошли в тренерский штаб "Крыльев"

Тренерский штаб ФК "Крылья Советов" пополнили специалисты Александр Горбачев и Юрий Юхневич.
Александр Николаевич в разные годы возглавлял "СКА-Энергию", "Динамо-Брянск" и "Динамо-Владимир", а в 2024 году вошел в тренерский штаб калининградской "Балтики".
Юрий Алексеевич перед началом сезона 2025/26 был назначен главным тренером астраханского "Волгаря". Начиная с 2018 года, он работал в клубе на должностях тренера и старшего тренера.
Сергей Бойко и Дмитрий Молош покидают тренерский штаб "Крыльев Советов" по окончании сроков действия контрактов. Специалисты присоединились к команде весной 2026 года.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.