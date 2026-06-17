Александр Горбачев и Юрий Юхневич вошли в тренерский штаб "Крыльев"

Тренерский штаб ФК "Крылья Советов" пополнили специалисты Александр Горбачев и Юрий Юхневич.

Александр Николаевич в разные годы возглавлял "СКА-Энергию", "Динамо-Брянск" и "Динамо-Владимир", а в 2024 году вошел в тренерский штаб калининградской "Балтики".

Юрий Алексеевич перед началом сезона 2025/26 был назначен главным тренером астраханского "Волгаря". Начиная с 2018 года, он работал в клубе на должностях тренера и старшего тренера.

Сергей Бойко и Дмитрий Молош покидают тренерский штаб "Крыльев Советов" по окончании сроков действия контрактов. Специалисты присоединились к команде весной 2026 года.