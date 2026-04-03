В тренерском штабе "Крыльев Советов" произошли изменения

Пресс-служба ФК "Крылья Советов" сообщила об изменениях в тренерском штабе. В частности, работу в клубе получил 54-летний специалист, экс-футболист, обладатель Суперкубка Грузии (2021) Сергей Бойко.
А вот тренеры Филипп Соколинский и Беслан Аджинджал, тренер-аналитик Александр Веряскин покидают штаб "Крыльев Советов". Они присоединились к команде перед началом сезона вместе с Магомедом Адиевым.
Последние комментарии
