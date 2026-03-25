Дмитрий Яковлев: Магомед Адиев продолжит работу в "Крыльях Советов"

Председатель совета директоров ПФК "Крылья Советов" Дмитрий Яковлев прокомментировал распространяющуюся в сети информацию, касаемо возможных изменений в тренерском штабе.

"На сегодняшний день команда и тренерский штаб находятся на выходных после достаточно сложных для нас игр, на которые мы направили много сил. Несмотря на тягу многих к конспирологии, как и планировалось 27 марта команда соберется на базе, после небольшого отдыха будем готовиться к предстоящим играм под руководством главного тренера Магомеда Адиева!, — приводит слова Дмитрия Яковлева пресс-служба самарского клуба. — Мы рады, что наш тренер востребован и в других клубах ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с "Крыльями" и продолжит работу.

Ранее в СМИ появились новости, что наставник "Крыльев" Магомед Адиев уехал в Казахстан на переговоры с "Актобе" посреди сезона.