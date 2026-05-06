"Денег нет": Дмитрий Яковлев рассказал, почему "Крылья" прекратили выплаты агентам футболистов

ФК "Крылья Советов" принял решение о прекращении финансирования услуг футбольных агентов с 2026 года. Об этом vesti.ru рассказал председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев.

"Крылья" — это пример государственно-частного партнерства и это вносит свои нюансы и ограничения, которые при этом "спасают, — прокомментировал специалист. — В этом году не заплатили ни рубля ни одному агенту. Мы можем спокойно себе позволить вести переговоры сами, разговаривать с определенными людьми и разговаривать непосредственно с футболистами, обходя агентские структуры, агентские нюансы. Не заплатили мы в этом году агентских, не хотели, и денег нет у нас платить, вот и все".