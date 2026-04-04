"Крылья Советов" в Санкт-Петербурге уступили "Зениту"

В субботу, 4 апреля, в Санкт-Петербурге, в 23-м туре чемпионата России ФК "Крылья Советов" проиграл "Зениту" — 1:2.

Счет был открыт в начале второго тайма. Джон Джон обработал и пробил с правой и мяч с рикошетом от спины Ороза отскочил в ворота Песьякова — 1:0. На 55-й минуте сине-бело-голубые удвоили преимущество. Караваев выполнил подачу с правого фланга в штрафную, Соболев продавил Чернова и головой переправил мяч в сетку — 2:0. Самарцы смогли отыграть только один мяч, Бабкин ударил с 30-ти метров и попал в дальнюю девятку — 2:1.

Следующую игру "Крылья Советов" проведут 7 апреля в Самаре в рамках второго полуфинала "Пути Регионов". Соперником станет московский ЦСКА.