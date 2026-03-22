"Крылья Советов" сыграли вничью с "Рубином"

В 22 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали казанский "Рубин". Игра завершилось безголевой ничьей — 0:0.

Для Сергея Бабкина этот матч стал сотым (80 игр в РПЛ и 20 игр в Кубке России) за нашу команду.

В следующем матче "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге сыграют с "Зенитом". Игра 23 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 4 апреля, в 16:15.