"Акрон" обыграл "Балтику" в Калининграде

В понедельник, 27 апреля, в 27-м туре Мир РПЛ "Акрон" в гостях обыграл калининградскую "Балтику".

Перед игрой тренер тольяттинцев Заур Тедеев сделал три перестановки по сравнению с матчем против махачкалинцев. С первых минут появились Хосонов, Джаковац и Марадишвили.

Гости забили уже на 15-й минуте, после разрезающего паса отличился Жилсон Беншимол, но гол отменили из-за положения "вне игры".

На 54-й минуте тольяттинцы все-таки вышли вперед. С передачи Джаковаца ударом в касание отметился Беншимол - 0:1. До конца матча счет не изменился.

Следующую игру тольяттинцы проведут 3 мая в Самаре. Соперником станет действующий чемпион России - "Краснодар".