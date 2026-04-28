Сергей Булатов возглавил "Крылья" до конца сезона Ифет Джаковац: "Мы показали, что можем играть против каждой команды" Жилсон Беншимол: "Я все еще в процессе восстановления" Заур Тедеев: "Мы сегодня обыграли сильную команду" КДК РФС дисквалифицировал защитника "Крыльев Советов" Томаса Галдамеса на два матча

"Акрон" обыграл "Балтику" в Калининграде

КАЛИНИНГРАД. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 27 апреля, в 27-м туре Мир РПЛ "Акрон" в гостях обыграл калининградскую "Балтику".

Перед игрой тренер тольяттинцев Заур Тедеев сделал три перестановки по сравнению с матчем против махачкалинцев. С первых минут появились Хосонов, Джаковац и Марадишвили.

Гости забили уже на 15-й минуте, после разрезающего паса отличился Жилсон Беншимол, но гол отменили из-за положения "вне игры".

На 54-й минуте тольяттинцы все-таки вышли вперед. С передачи Джаковаца ударом в касание отметился Беншимол - 0:1. До конца матча счет не изменился.

Следующую игру тольяттинцы проведут 3 мая в Самаре. Соперником станет действующий чемпион России - "Краснодар".

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Новости раздела

