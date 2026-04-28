"Акрон" обыграл "Балтику" в Калининграде

В понедельник, 27 апреля, в 27-м туре Мир РПЛ "Акрон" в гостях обыграл калининградскую "Балтику".
Перед игрой тренер тольяттинцев Заур Тедеев сделал три перестановки по сравнению с матчем против махачкалинцев. С первых минут появились Хосонов, Джаковац и Марадишвили.
Гости забили уже на 15-й минуте, после разрезающего паса отличился Жилсон Беншимол, но гол отменили из-за положения "вне игры".
На 54-й минуте тольяттинцы все-таки вышли вперед. С передачи Джаковаца ударом в касание отметился Беншимол - 0:1. До конца матча счет не изменился.
Следующую игру тольяттинцы проведут 3 мая в Самаре. Соперником станет действующий чемпион России - "Краснодар".
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.