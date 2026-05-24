Мурат Искаков: "Психологически боязнь ошибиться привела к такой игре в нашем исполнении"

После поражения от "Ротора" (0:1) и. о. главного тренера "Акрона" Мурат Искаков объявил об уходе из тольяттинского клуба и обьяснил, что стало причиной такого исхода.

"В первую очередь хочу объявить о том, что мы прекращаем работу в ФК "Акрон" после ухода Заура Эдуардовича. Руководство и сам Заур Эдуардович попросили нас закрыть эти две игры, чтобы сохранить команду в РПЛ. Мое назначение — это экстренное решение, так как не было реальных кандидатур на пост главного тренера.

Второй момент: я хотел бы поздравить команду "Ротор" с победой — это очень боевая и крепкая команда. Надеюсь, в следующем году они без стыков попадут в РПЛ. Сегодня нам было очень сложно. Была какая-то психологически боязнь ошибиться, которая привела к такой игре в нашем исполнении", — сказал Искаков.