"Акрон" уступил "Ротору", но остался в Премьер-лиге на следующий сезон —0:1

В субботу, 23 мая, в Самаре, в рамках "VK Видео Переходные матчи" подопечные Мурата Искакова проиграли волгоградскому "Ротору" — 0:1.
Мурат Искаков и.о главного тренера красно-черных перед матчем сделал два изменения по сравнению с игрой в Волгограде. С первый минут появились Лончар и Пестряков.
В начале второго тайма волгоградцы открыли счет встречи. Трошечкин прошел по центру к штрафной и отдал на Алиев, Саид обработал мяч и прострелил на Шильникова, которой замкнул передачу в падении. Главный арбитр пошел смотреть момент к монитору на предмет нарушения правил на Джурасовиче, после чего решения не поменял — 0:1.
На матче присутствовало 9 тысяч болельщиков.
По сумме двух игр с "Ротором" (2:0 в гостях, 0:1 дома) тольяттинцы остались в элите российского футболе на следующий сезон.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.