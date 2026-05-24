Павел Морозов: "Уже зимой понимали, что для Дзюбы это будет последний сезон в "Акроне" Мурат Искаков: "Психологически боязнь ошибиться привела к такой игре в нашем исполнении" "Акрон" уступил "Ротору", но остался в Премьер-лиге на следующий сезон —0:1 Мурат Искаков: "Волгоград должен быть представлен в Премьер-лиге, но не в этом году" "Акрон" одержал гостевую победу над "Ротором" в первом стыковом матче - 2:0

"Акрон" уступил "Ротору", но остался в Премьер-лиге на следующий сезон —0:1

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 23 мая, в Самаре, в рамках "VK Видео Переходные матчи" подопечные Мурата Искакова проиграли волгоградскому "Ротору" — 0:1.

Мурат Искаков и.о главного тренера красно-черных перед матчем сделал два изменения по сравнению с игрой в Волгограде. С первый минут появились Лончар и Пестряков.

В начале второго тайма волгоградцы открыли счет встречи. Трошечкин прошел по центру к штрафной и отдал на Алиев, Саид обработал мяч и прострелил на Шильникова, которой замкнул передачу в падении. Главный арбитр пошел смотреть момент к монитору на предмет нарушения правил на Джурасовиче, после чего решения не поменял — 0:1.

На матче присутствовало 9 тысяч болельщиков.

По сумме двух игр с "Ротором" (2:0 в гостях, 0:1 дома) тольяттинцы остались в элите российского футболе на следующий сезон.

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

