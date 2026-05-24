"Акрон" уступил "Ротору", но остался в Премьер-лиге на следующий сезон —0:1

В субботу, 23 мая, в Самаре, в рамках "VK Видео Переходные матчи" подопечные Мурата Искакова проиграли волгоградскому "Ротору" — 0:1.

Мурат Искаков и.о главного тренера красно-черных перед матчем сделал два изменения по сравнению с игрой в Волгограде. С первый минут появились Лончар и Пестряков.

В начале второго тайма волгоградцы открыли счет встречи. Трошечкин прошел по центру к штрафной и отдал на Алиев, Саид обработал мяч и прострелил на Шильникова, которой замкнул передачу в падении. Главный арбитр пошел смотреть момент к монитору на предмет нарушения правил на Джурасовиче, после чего решения не поменял — 0:1.

На матче присутствовало 9 тысяч болельщиков.

По сумме двух игр с "Ротором" (2:0 в гостях, 0:1 дома) тольяттинцы остались в элите российского футболе на следующий сезон.