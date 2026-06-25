Юрий Горшков хочет перейти из "Зенита" в "Крылья Советов"

"Крылья Советов" проявляют интерес к 27-летнему защитнику "Зенита" Юрию Горшкову, и сам футболист также хотел бы продолжить карьеру в самарском клубе. Об этом пишет sport24.ru.
Источник издания, знакомый с ситуацией, оценивает возможный переход как "очень реальный".
При этом главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов отлично знает Горшкова и не сомневается в его игровых качествах.
Юрий Горшков выступал за "Крылья Советов" в 2020-2024. Он провел за самарцев 123 матча, в которых забил 9 голов. Из "Крыльев" он перешел в "Зенит", где сыграл в 42 матчах, отметившись двумя голами и став чемпионом России в сезоне-2025/26.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.