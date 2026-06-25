16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно расписание матчей "Крыльев" и "Акрона" на групповом этапе Кубка России Юрий Горшков хочет перейти из "Зенита" в "Крылья Советов" "Крылья Советов" переподписали Бобра и Шитова Роман Евгеньев покидает "Крылья Советов" "Крылья Советов" и "Акрон" узнали соперников на групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России

Футбол Спорт

Юрий Горшков хочет перейти из "Зенита" в "Крылья Советов"

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Крылья Советов" проявляют интерес к 27-летнему защитнику "Зенита" Юрию Горшкову, и сам футболист также хотел бы продолжить карьеру в самарском клубе. Об этом пишет sport24.ru.

Источник издания, знакомый с ситуацией, оценивает возможный переход как "очень реальный".

При этом главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов отлично знает Горшкова и не сомневается в его игровых качествах.

Юрий Горшков выступал за "Крылья Советов" в 2020-2024. Он провел за самарцев 123 матча, в которых забил 9 голов. Из "Крыльев" он перешел в "Зенит", где сыграл в 42 матчах, отметившись двумя голами и став чемпионом России в сезоне-2025/26.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5