Юрий Горшков хочет перейти из "Зенита" в "Крылья Советов"

"Крылья Советов" проявляют интерес к 27-летнему защитнику "Зенита" Юрию Горшкову, и сам футболист также хотел бы продолжить карьеру в самарском клубе. Об этом пишет sport24.ru.

Источник издания, знакомый с ситуацией, оценивает возможный переход как "очень реальный".

При этом главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов отлично знает Горшкова и не сомневается в его игровых качествах.

Юрий Горшков выступал за "Крылья Советов" в 2020-2024. Он провел за самарцев 123 матча, в которых забил 9 голов. Из "Крыльев" он перешел в "Зенит", где сыграл в 42 матчах, отметившись двумя голами и став чемпионом России в сезоне-2025/26.