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Футбол Спорт

Чинеду Джеффри: "Сейчас мой русский уже стал лучше"

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Нападающий "Крыльев Советов" Чинеду Джеффри после матча с "Балтикой" (0:2) рассказал Волга Ньюс о том, как продвигается изучение русского языка и насколько ему удаётся использовать его в повседневном общении в Самаре.

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Крылья Советов"

— Чинеду, как сейчас оцениваешь свой русский язык? Насколько уже можешь на нем говорить и понимать речь?

— Сейчас мой русский уже стал лучше. Я могу больше понимать и немного больше говорить на русском. Конечно, пока мне еще нужно учиться, но я постепенно прогрессирую и стараюсь использовать язык в общении.

— А как именно ты учишь русский?

— В основном через общение. Я стараюсь разговаривать с вами, с людьми вокруг меня, с партнерами по команде. Когда постоянно слышишь русский язык и пытаешься сам на нем говорить, постепенно начинаешь понимать всё больше. Поэтому для меня общение — один из главных способов учить язык.

В ближайшем матче "Крылья Советов" встретятся с махачкалинским "Динамо" на "Солидарность Самара Арене". Игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в воскресенье, 16 августа, начало — в 18:00.

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