Чинеду Джеффри: "Сейчас мой русский уже стал лучше"

Нападающий "Крыльев Советов" Чинеду Джеффри после матча с "Балтикой" (0:2) рассказал Волга Ньюс о том, как продвигается изучение русского языка и насколько ему удаётся использовать его в повседневном общении в Самаре.

— Чинеду, как сейчас оцениваешь свой русский язык? Насколько уже можешь на нем говорить и понимать речь?

— Сейчас мой русский уже стал лучше. Я могу больше понимать и немного больше говорить на русском. Конечно, пока мне еще нужно учиться, но я постепенно прогрессирую и стараюсь использовать язык в общении.

— А как именно ты учишь русский?

— В основном через общение. Я стараюсь разговаривать с вами, с людьми вокруг меня, с партнерами по команде. Когда постоянно слышишь русский язык и пытаешься сам на нем говорить, постепенно начинаешь понимать всё больше. Поэтому для меня общение — один из главных способов учить язык.