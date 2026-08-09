Чинеду Джеффри: "Сейчас мой русский уже стал лучше"

Нападающий "Крыльев Советов" Чинеду Джеффри после матча с "Балтикой" (0:2) рассказал Волга Ньюс о том, как продвигается изучение русского языка и насколько ему удаётся использовать его в повседневном общении в Самаре.
— Чинеду, как сейчас оцениваешь свой русский язык? Насколько уже можешь на нем говорить и понимать речь?
— Сейчас мой русский уже стал лучше. Я могу больше понимать и немного больше говорить на русском. Конечно, пока мне еще нужно учиться, но я постепенно прогрессирую и стараюсь использовать язык в общении.
— А как именно ты учишь русский?
— В основном через общение. Я стараюсь разговаривать с вами, с людьми вокруг меня, с партнерами по команде. Когда постоянно слышишь русский язык и пытаешься сам на нем говорить, постепенно начинаешь понимать всё больше. Поэтому для меня общение — один из главных способов учить язык.
В ближайшем матче "Крылья Советов" встретятся с махачкалинским "Динамо" на "Солидарность Самара Арене". Игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в воскресенье, 16 августа, начало — в 18:00.