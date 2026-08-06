"Крылья Советов" провели открытую тренировку перед первым домашним матчем сезона

В четверг, 6 августа, на клубной базе "Крыльев Советов" состоялась открытая тренировка для представителей средств массовой информации и блогеров. Перед началом занятия на вопросы журналистов ответили главный тренер самарцев Сергей Булатов и защитник Сергей Божин, после чего гости смогли увидеть стартовую часть тренировочного процесса.

Сергей Булатов подвел итоги стартового отрезка сезона, оценил результаты выездных матчей с московскими "Динамо" и ЦСКА, рассказал о подготовке к встрече с калининградской "Балтикой", а также отметил, что тренерский штаб рассчитывает на усиление состава в летнее трансферное окно.

Сергей Божин, в свою очередь, подчеркнул, что команда сохраняет хорошее настроение после первых туров чемпионата и намерена добиться первой победы в новом сезоне уже в ближайшем домашнем матче.

После завершения пресс-подходов футболисты вышли на поле, где провели открытую для представителей СМИ часть тренировки. Игроки выполнили разминку, после чего приступили к работе с мячом и игровым упражнениям под руководством тренерского штаба.

Уже в ближайшую субботу, 8 августа, "Крылья Советов" проведут первый домашний матч в новом сезоне Российской Премьер-лиги. На поле "Солидарность Самара Арены" самарцы примут калининградскую "Балтику". Начало встречи - в 16:30.