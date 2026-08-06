В Волжском районе начинается капремонт путепровода через железную дорогу

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Волжском районе Самарской области стартует капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на 17-м километре автомобильной дороги Самара - Большая Черниговка. Протяженность сооружения - 47,2 погонных метра. Путепровод служит важным звеном для выезда на федеральные трассы А-300 и Р-229.

Работы начнутся 8 августа. До этого момента на объекте проводились подготовительные мероприятия, не требовавшие полного перекрытия движения. С началом основного этапа путепровод будет полностью закрыт для всех видов транспорта.

Проектом предусмотрены переустройство опор и сопряжений, замена балок пролетных строений, обновление мостового полотна и асфальтобетонного покрытия, установка новых барьерных и перильных ограждений, нанесение разметки. Необходимость ремонта обусловлена техническим состоянием сооружения и его ролью в транспортной доступности региона. Интенсивность движения на участке превышает 25 тысяч автомобилей в сутки, включая рейсовые и школьные автобусы, а также большегрузный транспорт. Качественный ремонт здесь - вопрос ежедневной безопасности сотен людей.

Объехать участок ремонта можно по существующей дорожной сети, например по автодороге Самара - Новокуйбышевск либо по трассе Самара - Оренбург до дороги Самара - Волгоград. Также возможен проезд через село Лопатино, где в этом году по нацпроекту обновляются два въезда - один уже отремонтирован, на втором работы завершаются. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки и учитывать время в пути.

На объекте предстоят масштабные работы, их сроки определяются технической сложностью. Подрядчик будет вести ремонт с учетом всех требований безопасности. Информация о сроках и ходе работ будет публиковаться на сайте министерства транспорта Самарской области и в официальных соцсетях ведомства.

Всего в 2026 году в Самарской области по национальному проекту будет отремонтировано 12 мостовых сооружений общей протяженностью более 1000 погонных метров. Работы также ведутся в Борском, Сергиевском, Кошкинском, Хворостянском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском и Челно-Вершинском районах. Совокупная готовность объектов превышает 65%.