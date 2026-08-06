СМИ: "В Самаре массово продают ПВЗ Wildberries"

В Самаре после 18 июля стали массово появляться объявления о продаже пунктов выдачи заказов с маркетплейса Wildberries, пишет samara.mk.ru. Продаются как отдельные объекты, так и целые сети ПВЗ.

С 18 июля в России были атакованы беспилотниками два десятка сортировочных комплексов Wildberries. Одна из последних атак практически полностью уничтожила склад под Самарой.

В Интернете можно встретить информацию о том, что в Самаре работают от 525 до 900 ПВЗ Wildberries. Такой разлет можно объяснить тем, что какие-то одни пункты открываются, другие закрываются, а процесс этот носит постоянный характер. К примеру, Яндекс.Карты сообщают усредненные данные: в областной столице 702 объекта.

На Авито только за последние две с лишним недели - с 18 июля по 6 августа - появилось как минимум 14 объявлений о продаже ПВЗ. При этом собственники и агентства продают как по одному объекту, так и целые сети пунктов выдачи заказов. Разлет цен - от 250 тыс. до 13 млн рублей. В последним случае столько просили за шесть пунктов выдачи - четыре Wildberries и два ВБ, совместных с Озоном.

Поражают и размеры "скидок". В одном из объявлений, размещенном еще 27 июля, сначала значилась сумма 3,35 млн рублей. Сейчас старая цена перечеркнута, а новая - в полтора раза меньше. Прибыльный, по мнению продавца, ПВЗ сейчас продается за 2,2 млн рублей. Такое снижение может говорить о том, что в текущих обстоятельств такой бизнес теряет спрос. В общей сложности объекты, фигурирующие в этих объявлениях, оцениваются почти в 30 млн рублей.

Продавцы объяснили изданию свое решение переездом в другой город и сложностями в управлении работой ПВЗ удаленно, кто-то - нехваткой времени, кто-то обтекаемо: мол, в связи с нестабильной ситуацией.

По словам одного из предпринимателей, который продает 9 своих пунктов, "последней каплей" стал "прилет" по складу в Новосемейкино, после чего сортировочный комплекс выгорел почти полностью. В последние две недели собеседник "МК" фиксирует серьезные убытки - около 60% снижения размера выплат от маркетплейса.

"А сейчас, после того как в Самаре разбомбили склад, поставки вообще прекратились. Вот два дня вообще не было поставок таких. Это полностью "минусовые дни". Мы понимаем, что наверняка все наладится, но для этого нужно какое-то время, чтобы это время пережить, нужно за все платить. Пункт живет за счет выдачи - с каждого товара пункт имеет процент. В среднем это 3% от оборота, который идет через пункт. Эти деньги позволяют обеспечивать арендную плату и зарплату сотруднику. Ну и заработок самого владельца пункта. Соответственно, нет поставок - нет средств к существованию. К сожалению, своей финансовой подушки нет, чтобы это все содержать, поэтому вынужден выставить все на продажу. Ситуация такова, что если даже я не смогу продать, то просто буду вынужден закрыть", - признался Владимир.

Поддержит ли государство или маркетплейс собственников такого бизнеса, пока неизвестно. Все эти люди - налогоплательщики. По словам Владимира, с оборота в 1 млн руб. в месяц он платит 8%, или 80 тыс. налогов. Не говоря уж о том, что на каждом ПВЗ трудятся сотрудники, как правило, минимум двое.