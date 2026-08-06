СМИ: "В Самаре массово продают ПВЗ Wildberries"

В Самаре после 18 июля стали массово появляться объявления о продаже пунктов выдачи заказов с маркетплейса Wildberries, пишет samara.mk.ru. Продаются как отдельные объекты, так и целые сети ПВЗ.
С 18 июля в России были атакованы беспилотниками два десятка сортировочных комплексов Wildberries. Одна из последних атак практически полностью уничтожила склад под Самарой.
В Интернете можно встретить информацию о том, что в Самаре работают от 525 до 900 ПВЗ Wildberries. Такой разлет можно объяснить тем, что какие-то одни пункты открываются, другие закрываются, а процесс этот носит постоянный характер. К примеру, Яндекс.Карты сообщают усредненные данные: в областной столице 702 объекта.
На Авито только за последние две с лишним недели - с 18 июля по 6 августа - появилось как минимум 14 объявлений о продаже ПВЗ. При этом собственники и агентства продают как по одному объекту, так и целые сети пунктов выдачи заказов. Разлет цен - от 250 тыс. до 13 млн рублей. В последним случае столько просили за шесть пунктов выдачи - четыре Wildberries и два ВБ, совместных с Озоном.
Поражают и размеры "скидок". В одном из объявлений, размещенном еще 27 июля, сначала значилась сумма 3,35 млн рублей. Сейчас старая цена перечеркнута, а новая - в полтора раза меньше. Прибыльный, по мнению продавца, ПВЗ сейчас продается за 2,2 млн рублей. Такое снижение может говорить о том, что в текущих обстоятельств такой бизнес теряет спрос. В общей сложности объекты, фигурирующие в этих объявлениях, оцениваются почти в 30 млн рублей.
Продавцы объяснили изданию свое решение переездом в другой город и сложностями в управлении работой ПВЗ удаленно, кто-то - нехваткой времени, кто-то обтекаемо: мол, в связи с нестабильной ситуацией.
По словам одного из предпринимателей, который продает 9 своих пунктов, "последней каплей" стал "прилет" по складу в Новосемейкино, после чего сортировочный комплекс выгорел почти полностью. В последние две недели собеседник "МК" фиксирует серьезные убытки - около 60% снижения размера выплат от маркетплейса.
"А сейчас, после того как в Самаре разбомбили склад, поставки вообще прекратились. Вот два дня вообще не было поставок таких. Это полностью "минусовые дни". Мы понимаем, что наверняка все наладится, но для этого нужно какое-то время, чтобы это время пережить, нужно за все платить. Пункт живет за счет выдачи - с каждого товара пункт имеет процент. В среднем это 3% от оборота, который идет через пункт. Эти деньги позволяют обеспечивать арендную плату и зарплату сотруднику. Ну и заработок самого владельца пункта. Соответственно, нет поставок - нет средств к существованию. К сожалению, своей финансовой подушки нет, чтобы это все содержать, поэтому вынужден выставить все на продажу. Ситуация такова, что если даже я не смогу продать, то просто буду вынужден закрыть", - признался Владимир.
Поддержит ли государство или маркетплейс собственников такого бизнеса, пока неизвестно. Все эти люди - налогоплательщики. По словам Владимира, с оборота в 1 млн руб. в месяц он платит 8%, или 80 тыс. налогов. Не говоря уж о том, что на каждом ПВЗ трудятся сотрудники, как правило, минимум двое.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.