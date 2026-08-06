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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 ломает четвертую стену в новой рекламной кампании

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, запустил рекламную кампанию в поддержку большого обновления программы "Выгодно вместе". Бренд переосмыслил понятие семейной группы в телекоме и расширил его до масштаба целого сообщества. Масштабная кампания выстроена вокруг главного лайна "Не в правилах Т2 ограничивать выгоду".

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Новый ролик начинается как нарочито рекламный семейный обед: идеальные декорации, счастливые лица, классическая коммерческая картинка. В кадр врывается Босс, декорации падают, и команда Т2 начинает стремительно подключать к группе всех, даже случайных прохожих. Суть ролика и всей кампании в том, что программа "Выгодно вместе" не ограничена рамками семьи. В нее можно добавлять друзей, детей, родителей, коллег и даже тех, кто пользуется услугами других операторов. Барьеров нет. Объединившись в группу, все абоненты Т2 получат свою долю выгоды — скидку до 25%.

Эта идея легла в основу коммуникационного лайна кампании: "Не в правилах Т2 ограничивать выгоду". Оператор последовательно продолжает линию на снятие любых барьеров — будь то привязка к конкретному бренду связи или замкнутость программы внутри одной семьи. Визуальный язык ролика, где декорации буквальным образом рушатся, становится метафорой отказа от искусственных ограничений и перехода к реальной, живой пользе в повседневной жизни.

Кампания охватит весь маркетинговый инструментарий: digital, радио, ТВ, наружную рекламу. В статических материалах Босс впервые появится не в окружении своей команды, а вместе с абонентами. Ролик доступен по ссылке.

Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:

"Мы сознательно начали ролик с максимально стереотипной картинки "рекламной семьи", чтобы затем выйти за ее пределы и показать, что реальная выгода не помещается в привычные декорации. В правилах Т2 — не ограничивать выгоду ни рамками одной семьи, ни рамками одного оператора. Программа должна быть живой, открытой и щедрой настолько, насколько это возможно. Когда герои выходят из студии в настоящий город и начинают подключать в группу всех — соседей, друзей, случайных прохожих, абонентов других сетей — это и есть наш главный месседж. Выгода должна не прятаться за красивыми декорациями, а работать для каждого".

Гид потребителя

Последние комментарии

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... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

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