Т2 занял первое место по набору бесплатных сервисов цифровой защиты — Jʼson & Partners

T2, российский оператор мобильной связи, лидирует по количеству бесплатных сервисов цифровой защиты среди операторов "большой четверки", следует из исследования аналитической компании Jʼson & Partners Consulting. Компания объединяет наиболее полный набор инструментов для противодействия киберугрозам в контуре многоуровневой платформы безопасности SafeWall. Системный подход позволил Т2 опередить конкурентов и по интегральной оценке цифровой защиты.
Аналитики Jʼson & Partners оценили, как ведущие российские операторы выстраивают систему цифровой защиты абонентов, и выявили, что кибербезопасность постепенно становится базовым элементом мобильной связи. Лидером по объему бесплатной защиты среди "большой четверки" стал Т2. Компания предоставляет 17 бесплатных сервисов из 37 рассмотренных. Эксперты также подсчитали количество услуг, которые доступны абоненту сразу после подключения тарифа, без дополнительных действий. Наибольший результат вновь показал Т2. Оператор предоставляет 11 сервисов цифровой защиты по умолчанию, что существенно превышает показатели остальных участников исследования.
Согласно опросу, проведенному экспертами Jʼson & Partners, 76% пользователей уверены: базовую цифровую защиту оператор должен предоставлять бесплатно, а 45% называют необходимость дополнительной оплаты главным препятствием для использования защитных сервисов. Т2 фактически снимает этот барьер: компания обеспечивает надежный уровень цифровой безопасности сразу после подключения услуг связи и снижает вероятность того, что пользователь останется без защиты из-за незнания о существовании дополнительных сервисов.
По интегральной оценке, которая учитывает не только количество бесплатных сервисов, но и общий объем функциональности, удобство поиска информации и простоту подключения, Т2 набрал максимальный балл и опередил ближайших конкурентов. Оператор охватывает все ключевые направления цифровой безопасности клиентов — защиту от спама, телефонного мошенничества, интернет-угроз, цифровых рисков для детей.
Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:
"Большинство пользователей считает базовую цифровую защиту неотъемлемой частью мобильной связи, а не дополнительной опцией. Мы разделяем эту позицию и последовательно расширяем контур бесплатной защиты. Для нас важно, чтобы каждый абонент Т2 с первой секунды пользования связью был огражден от спама, мошеннических звонков и интернет-угроз — без сложных настроек и скрытых платежей".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Цифровая безопасность сегодня — это фундамент современной мобильной среды. Т2 интегрирует защиту от угроз в базовый пакет услуг каждого пользователя — она стала неотъемлемой частью нашей экосистемы, чтобы абонент был защищён с момента подключения. Как оператор мы не только развиваем сеть, но и формируем доверие к цифровому миру — и я убежден, что именно такой подход в обозримом будущем станет отраслевой нормой".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово