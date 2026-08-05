МТС Junior стал лидером рейтинга решений сотовых операторов для защиты детей от киберпреступников

Специалисты iKS-Consulting провели исследование по теме защиты детей от злоумышленников в сотовых сетях. На основе полученных данных был составлен рейтинг цифровых решений по защите детей от мошенников. Больше всего баллов (70,1) набрал тариф "МТС Junior". По оценкам авторов исследования, предложение заметно опережает остальных участников рейтинга за счет наиболее сбалансированного покрытия ключевых направлений детской мобильной безопасности: защиты звонков и сети, геолокации, клиентского опыта и категорийной фильтрации нежелательного контента.
За МТС с большим отрывом следуют "Билайн" и "СберKids" (по 48,9 балла). "Билайн" сильнее в защите звонков и сети, контроле расходов и родительском управлении, но уступает по защите от нежелательного контента и геолокационному сценарию, считают в iKS-Consulting. "СберKids", напротив, сильнее в геолокации и блокировке нежелательного контента, но требует дополнительных приложений и настроек.
В рейтинге оценивались сервисы защиты детей от мошенников по нескольким параметрам: пользовательскому опыту, удобству управления родительским доступом, полноте данных геолокации, уровню защиты от нежелательного контента и другим. При оценке пользовательского опыта учитывались такие параметры, как, к примеру, публичность условий пользования сервисом, простота подписки на него, качество поддержки, стабильность работы.
Согласно данным исследования, в 2025 году жертвами мошенников стало около 13 тыс. несовершеннолетних. Детский смартфон все чаще становится отдельной точкой входа для злоумышленников.
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... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово