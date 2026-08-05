МТС Junior стал лидером рейтинга решений сотовых операторов для защиты детей от киберпреступников

Специалисты iKS-Consulting провели исследование по теме защиты детей от злоумышленников в сотовых сетях. На основе полученных данных был составлен рейтинг цифровых решений по защите детей от мошенников. Больше всего баллов (70,1) набрал тариф "МТС Junior". По оценкам авторов исследования, предложение заметно опережает остальных участников рейтинга за счет наиболее сбалансированного покрытия ключевых направлений детской мобильной безопасности: защиты звонков и сети, геолокации, клиентского опыта и категорийной фильтрации нежелательного контента.

За МТС с большим отрывом следуют "Билайн" и "СберKids" (по 48,9 балла). "Билайн" сильнее в защите звонков и сети, контроле расходов и родительском управлении, но уступает по защите от нежелательного контента и геолокационному сценарию, считают в iKS-Consulting. "СберKids", напротив, сильнее в геолокации и блокировке нежелательного контента, но требует дополнительных приложений и настроек.

В рейтинге оценивались сервисы защиты детей от мошенников по нескольким параметрам: пользовательскому опыту, удобству управления родительским доступом, полноте данных геолокации, уровню защиты от нежелательного контента и другим. При оценке пользовательского опыта учитывались такие параметры, как, к примеру, публичность условий пользования сервисом, простота подписки на него, качество поддержки, стабильность работы.

Согласно данным исследования, в 2025 году жертвами мошенников стало около 13 тыс. несовершеннолетних. Детский смартфон все чаще становится отдельной точкой входа для злоумышленников.