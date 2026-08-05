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Офицер запаса из Волжского района Самарской области рассказал о службе в отряде "БАРС-Крылья"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Волжского района Самарской области Сергей, офицер запаса и сотрудник администрации поселения, вступил в мобилизационный резерв отряда "БАРС-Крылья", сформированного в регионе для защиты объектов стратегической инфраструктуры. Его история — пример осознанного решения человека, который не смог остаться в стороне в непростое для страны время.

Сергей окончил высшее военное училище и прошел срочную службу. Сегодня, имея за плечами крепкую семью, подросших детей и стабильную работу, он принял решение продолжить защищать Родину — уже в тылу, в составе мобильных огневых групп, в отряде "БАРС-Крылья".

— Мы живем в непростое время. Многие наши земляки сейчас выполняют свой долг, защищая интересы нашей страны. Соответственно, наша задача здесь — сделать все возможное, чтобы Самарская область оставалась спокойной и безопасной. Считаю, что сегодня каждый, кто может внести вклад в безопасность нашего родного региона, должен быть готов это сделать. Участие в сборах и выполнении задач в составе мобильных огневых групп — это работа, которая напрямую связана со спокойствием жителей нашей Самарской области, — уверен он.

Резервистов привлекают на сборы продолжительностью 2 месяца — сначала проходит обучение, затем выполнение задач по защите на определенных объектах. Вся работа на территории своего региона, без выезда за его пределы. Бойцам положена единовременная региональная выплата в 100 тыс. руб., полное гособеспечение на период сборов, денежные выплаты от Минобороны, а также сохранение основного рабочего места и средней заработной платы.

"У нас полностью идет обеспечение от Минобороны: по проживанию, по питанию вопросов вообще никаких вопросов не возникает. Все отлично организовано как со стороны соединения, так и со стороны тех объектов, которые мы защищаем. Даже в бытовых мелочах нам всегда идут навстречу, никогда ни в чем не отказывают, — поясняет Сергей. — По выплатам все четко. После 30 суток поступают средства от губернатора — региональная выплата 100 тысяч рублей. От Минобороны выплаты идут с 10-го по 20-е число каждого месяца. И, соответственно, от работодателя тоже ежемесячно в день зарплаты поступают деньги".

Сейчас мужчина находится на вторых сборах за год. Первые проходили с конца января. Признается: чувствует себя увереннее благодаря опыту. Однако как в первый, так и во второй раз перед направлением на предприятие — обязательное двухнедельное обучение: "Программа отличается, инструкторы уже что-то новое доводят. Новое оборудование, новое вооружение появилось — осваиваем. Резервистов качественно готовят к выполнению задач".

После очередных сборов Сергея с нетерпением ждут дома. Жена и дети решение мужчины о вступлении в мобилизационный резерв единогласно поддержали: "Когда я озвучил свое решение, жена ответила: "Конечно, надо идти". Она прекрасно понимает сложившуюся ситуацию и поддерживает меня, как и дети. Я же уверен, что сила России — в людях, которые не остаются в стороне и готовы брать на себя ответственность. У нас хорошая поддержка от губернатора, министерства по региональной безопасности Самарской области и Минобороны".

Как присоединиться к службе в отряде "БАРС-Крылья", какие льготы и выплаты полагаются, можно узнать в военкомате по месту жительства.

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