Самарский резервист: "Новичкам дают прочную базу, а опытным бойцам — возможность освежить навыки"

Житель Кинеля вступил в ряды резервистов после возвращения из зоны специальной военной операции.
В мобилизационном резерве боец состоит с 2021 г. и уже неоднократно выезжал на учения.
Резервист рассказывает, что на СВО ушел добровольно в 2024 г., служил в отряде Барс-15 "Ермак". Вернувшись домой, понял, что защищать Родину нужно не только там, но и здесь, у себя в регионе. "Ведь враг атакует и нашу инфраструктуру — заводы, предприятия, без которых не будет ни экономики, ни будущего для наших детей", — говорит ветеран.
На данный момент мужчина завершает обучение в резерве. "Инструкторы работают прекрасно, особенно по огневой подготовке: новичкам дают прочную базу, а опытным бойцам — возможность освежить навыки. Всем обеспечены: форма, питание, выплаты. После выполнения задач положены 100 тыс. от региона — это реальная поддержка", — отмечает мужчина.
Семья решение поддержала. Важно и то, что на время сборов рабочее место и заработная плата сохраняется. "Кто-то должен стоять на защите нашего края — чтобы не разрушали то, что строили поколениями. Мы здесь, на своей земле, и будем ее защищать. Это наше — и мы за него ответственны", — резюмирует участник СВО.
Последние комментарии
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту