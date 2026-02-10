Самарский резервист: "Новичкам дают прочную базу, а опытным бойцам — возможность освежить навыки"

Житель Кинеля вступил в ряды резервистов после возвращения из зоны специальной военной операции.

В мобилизационном резерве боец состоит с 2021 г. и уже неоднократно выезжал на учения.

Резервист рассказывает, что на СВО ушел добровольно в 2024 г., служил в отряде Барс-15 "Ермак". Вернувшись домой, понял, что защищать Родину нужно не только там, но и здесь, у себя в регионе. "Ведь враг атакует и нашу инфраструктуру — заводы, предприятия, без которых не будет ни экономики, ни будущего для наших детей", — говорит ветеран.

На данный момент мужчина завершает обучение в резерве. "Инструкторы работают прекрасно, особенно по огневой подготовке: новичкам дают прочную базу, а опытным бойцам — возможность освежить навыки. Всем обеспечены: форма, питание, выплаты. После выполнения задач положены 100 тыс. от региона — это реальная поддержка", — отмечает мужчина.

Семья решение поддержала. Важно и то, что на время сборов рабочее место и заработная плата сохраняется. "Кто-то должен стоять на защите нашего края — чтобы не разрушали то, что строили поколениями. Мы здесь, на своей земле, и будем ее защищать. Это наше — и мы за него ответственны", — резюмирует участник СВО.