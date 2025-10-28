Тольяттинцу присвоено звание Героя России посмертно

Боец 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения — старший прапорщик Виталий Шаповалов — удостоен звания Героя России, посмертно, сообщил глава Тольятти Илья Сухих. Соответствующий Указ подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 15 октября 2025 года.

"Виталий Николаевич был настоящей легендой 3-й обрСпН. Кавалер трех орденов Мужества. Опытный снайпер и настоящий ас своего дела. Надежный товарищ и наставник. Прямолинейный, бесстрашный, способный постоять и за себя, и за братьев по оружию. Авторитет у Шаповалова был непререкаемый", — написал мэр Автограда в своем Telegram-канале.

За плечами у Виталия Николаевича были две Чеченские кампании, затем — Сирия. Именно там, в Пальмире, снайпер Шаповалов остановил наступление ИГИЛ, поразив точным прицельным огнем механика-водителя и командира танка. В результате танк был обездвижен, атака противника сорвалась.

Там же, в Сирии, наш боец принял неравный бой и уничтожил из автомата Калашникова превосходящего в силах противника. Два наших снайпера тогда погибли. Но Шаповалов, получив три пули в шлем и бронежилет, не потерял самообладания и жестко ответил террористам за боевых товарищей.

В мае 2025 г. в ходе СВО Виталий Николаевич в составе группы выполнял задачи по обороне позиций наших сил на одном из стратегически важных направлений. За сутки отразил три контратаки штурмовых групп 425 националистического штурмового полка "Скала", лично уничтожил ББМ, три ударных БпЛА, а также живую силу противника.

В ходе артиллерийского обстрела и налета ударных дронов украинских националистов получил ранение, но, несмотря на это, эвакуировал двух подчиненных из-под горящих завалов. Оценив обстановку, принял решение — огнем из АК-74М отвлечь на себя БпЛА противника и дать, тем самым, личному составу группы возможность отойти в укрытие. В результате сброса мины с вражеской "Бабы Яги" получил ранения, от которых погиб на поле боя. Ценой собственной жизни старший прапорщик, Герой России Виталий Николаевич Шаповалов спас жизни личного состава группы специального назначения.

"На таких воинов, настоящих патриотов, должна равняться вся наша страна. Вечная память и вечная слава Герою!", — заключил Илья Сухих.