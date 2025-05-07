В Самарскую область вернулись два бойца, освобожденных из плена ВСУ

Накануне стало известно, что из плена ВСУ были освобождены 205 российских бойцов, в том числе самарские ребята. Об этом написала уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина со ссылкой на омбудсмена РФ Татьяну Москалькову

"Особенно приятно, что среди них (освобожденных — прим. ред.) есть двое военнослужащих, чьи родственники обращались в аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской области за помощью в розыске, — прокомментировала Елена Лапушкина. — Татьяна Николаевна отметила, что сегодняшний обмен — составная часть проводимой работы по вызволению из неволи наших людей".

Напомним, в марте стало известно, что из плена ВСУ освобождено 175 бойцов, в том числе два самарских участника СВО.