Александр Живайкин: "Саур-Могила — это место, где невозможно остаться равнодушным"

Восемьдесят три года назад, 28 августа 1943 года, начался один из самых кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны — штурм Саур-Могилы. Эта высота на Донбассе стала символом мужества советских солдат и ключом к освобождению всего промышленного края от гитлеровцев. Саур-Могила — курган высотой 278 метров, с которого в ясную погоду видно Азовское море. Немцы превратили его в неприступную крепость с подземными катакомбами и несколькими линиями обороны. Они называли Донбасс "Восточным Руром" и не собирались его отдавать.

Депутат Самарского областного парламента Александр Живайкин убеждён: знание истории — это не формальность, а основа национального самосознания.

"Для того чтобы проникнуться к сокровенным для России датам, нужно знать историю, — говорит Александр Иванович. — Поэтому обязательно надо рассказывать и показывать всё нашим детям. Я неоднократно бывал на Донбассе с гуманитарной помощью и восстанавливая город-побратим Снежное. И каждый раз посещаю Саур-Могилу. Это место, где невозможно остаться равнодушным. Земля там пропитана русской кровью дважды — в Великую Отечественную и сегодня".

28 августа 1943 года советская артиллерия и "катюши" обрушили огонь на немецкие укрепления. В ночь на 30 августа группа из 17 разведчиков под командованием младшего лейтенанта Григория Шевченко начала штурм. Среди этих героев был Сергей Порфирьевич Селиванов — родом из Шигонского района Самарской области.

Сергей Селиванов родился в 1905 году в чувашской семье, работал счётоводом, воспитывал восемь детей. На фронт ушёл в 1941-м. К августу 1943 года он уже был опытным бойцом 96-й гвардейской стрелковой дивизии. В ту ночь разведчики под градом пуль поднялись на вершину кургана. Когда командир Шевченко был тяжело ранен, бойцы сделали флаг из его окровавленной рубашки и подняли над позицией — чтобы советская артиллерия знала: высота наша. Селиванов был среди тех, кто держал этот флаг.

За три дня боёв на Саур-Могиле погибло более 23 тысяч советских солдат. Курган был взят 31 августа. За героизм Сергей Селиванов был награждён орденом Красной Звезды. Спустя неделю, 8 сентября, при освобождении Донецка он получил смертельное ранение и был похоронен в братской могиле у шахты № 8 города Снежное.

Долгие годы семья Селивановых не знала точного места захоронения героя. Чтобы найти его, потребовалась кропотливая работа целой команды.

Александр Живайкин стал куратором патриотического проекта "И потому в веках живут они…", который стартовал в 2022 году при поддержке Фонда президентских грантов. Цель проекта — поиск и увековечивание памяти уроженцев Куйбышевской области, сражавшихся за донецкие степи и высоту Саур-Могилы. Поисковики проекта установили имена 92 земляков, павших в боях за Донбасс. Информацию собирали по крупицам: иногда всего из трёх скупых архивных строчек открывались удивительные истории подвигов.

Именно команда проекта нашла место захоронения Сергея Селиванова — братскую могилу у шахты № 8 в Снежном. После этого проект установил связь с потомками героя: внуками, правнуками и праправнуками. На форуме в Кинеле Александр Живайкин лично передал родственникам павших земляков кисеты со священной землёй с Саур-Могилы.

В мае 2025 года команда проекта смогла привезти правнука Сергея Порфирьевича — Алексея Рускова — на Донбасс, к могиле прадеда. Это стало финалом поиска, который длился десятилетиями: солдат, чьё место захоронения оставалось неизвестным семье, был наконец найден благодаря работе поисковиков Самарской области.

"Два поколения нашей семьи искали деда, — поделился Алексей. — Я счастлив, что смог поклониться прадеду на земле, которую он защищал".