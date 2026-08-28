Александр Живайкин: "Саур-Могила — это место, где невозможно остаться равнодушным"

Восемьдесят три года назад, 28 августа 1943 года, начался один из самых кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны — штурм Саур-Могилы. Эта высота на Донбассе стала символом мужества советских солдат и ключом к освобождению всего промышленного края от гитлеровцев. Саур-Могила — курган высотой 278 метров, с которого в ясную погоду видно Азовское море. Немцы превратили его в неприступную крепость с подземными катакомбами и несколькими линиями обороны. Они называли Донбасс "Восточным Руром" и не собирались его отдавать.
Депутат Самарского областного парламента Александр Живайкин убеждён: знание истории — это не формальность, а основа национального самосознания.
"Для того чтобы проникнуться к сокровенным для России датам, нужно знать историю, — говорит Александр Иванович. — Поэтому обязательно надо рассказывать и показывать всё нашим детям. Я неоднократно бывал на Донбассе с гуманитарной помощью и восстанавливая город-побратим Снежное. И каждый раз посещаю Саур-Могилу. Это место, где невозможно остаться равнодушным. Земля там пропитана русской кровью дважды — в Великую Отечественную и сегодня".
28 августа 1943 года советская артиллерия и "катюши" обрушили огонь на немецкие укрепления. В ночь на 30 августа группа из 17 разведчиков под командованием младшего лейтенанта Григория Шевченко начала штурм. Среди этих героев был Сергей Порфирьевич Селиванов — родом из Шигонского района Самарской области.
Сергей Селиванов родился в 1905 году в чувашской семье, работал счётоводом, воспитывал восемь детей. На фронт ушёл в 1941-м. К августу 1943 года он уже был опытным бойцом 96-й гвардейской стрелковой дивизии. В ту ночь разведчики под градом пуль поднялись на вершину кургана. Когда командир Шевченко был тяжело ранен, бойцы сделали флаг из его окровавленной рубашки и подняли над позицией — чтобы советская артиллерия знала: высота наша. Селиванов был среди тех, кто держал этот флаг.
За три дня боёв на Саур-Могиле погибло более 23 тысяч советских солдат. Курган был взят 31 августа. За героизм Сергей Селиванов был награждён орденом Красной Звезды. Спустя неделю, 8 сентября, при освобождении Донецка он получил смертельное ранение и был похоронен в братской могиле у шахты № 8 города Снежное.
Долгие годы семья Селивановых не знала точного места захоронения героя. Чтобы найти его, потребовалась кропотливая работа целой команды.
Александр Живайкин стал куратором патриотического проекта "И потому в веках живут они…", который стартовал в 2022 году при поддержке Фонда президентских грантов. Цель проекта — поиск и увековечивание памяти уроженцев Куйбышевской области, сражавшихся за донецкие степи и высоту Саур-Могилы. Поисковики проекта установили имена 92 земляков, павших в боях за Донбасс. Информацию собирали по крупицам: иногда всего из трёх скупых архивных строчек открывались удивительные истории подвигов.
Именно команда проекта нашла место захоронения Сергея Селиванова — братскую могилу у шахты № 8 в Снежном. После этого проект установил связь с потомками героя: внуками, правнуками и праправнуками. На форуме в Кинеле Александр Живайкин лично передал родственникам павших земляков кисеты со священной землёй с Саур-Могилы.
В мае 2025 года команда проекта смогла привезти правнука Сергея Порфирьевича — Алексея Рускова — на Донбасс, к могиле прадеда. Это стало финалом поиска, который длился десятилетиями: солдат, чьё место захоронения оставалось неизвестным семье, был наконец найден благодаря работе поисковиков Самарской области.
"Два поколения нашей семьи искали деда, — поделился Алексей. — Я счастлив, что смог поклониться прадеду на земле, которую он защищал".
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???