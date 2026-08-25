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Молодежная политика Общество

Самарская область примет участие в Международном фестивале молодёжи – 2026

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль молодёжи, реализуемый в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Участниками события станут 10 тыс. молодых людей из 190 стран и 2 тыс. волонтёров, в том числе молодёжь Самарской области.

Фото: Молодежь Самарской области

Фестиваль призван стать витриной лучших российских проектов и практик и продемонстрировать Россию как страну безграничных возможностей для реализации талантов и инициатив молодёжи.

Регион на Фестивале представит делегация из 80 молодых людей — активных представителей самарской молодёжи в различных сферах деятельности. В организации Фестиваля примут участие более 20 волонтёров из Самарской области, которые будут работать по 17 функциональным направлениям: заниматься аккредитацией и логистикой, сопровождать экспертов и делегации, работать в сфере медиа, оказывать лингвистические услуги и выполнять другие задачи.

"Эта поездка для меня — новый этап роста, шанс протестировать свежие идеи и поддержать команду. Жду сильных спикеров, нестандартных вызовов и новых партнёров для совместных проектов. Опыт ВФМ–2024 дал мне понимание, как работать в мультикультурной среде и не теряться в масштабных событиях. Этот опыт поможет самарским ребятам уверенно заявить о потенциале нашего региона на всю страну!", — поделилась Анастасия Четверушкина, председатель Самарского Союза Молодежи, участник МФМ–2026 в составе самарской делегации.

Программа Международного фестиваля молодёжи объединит образовательные, дискуссионные, культурные, спортивные и проектные форматы. Участники обсудят вопросы развития человека, культуры, технологий, туризма, продовольствия, здоровья и других сфер, влияющих на будущее. Среди ключевых событий — Шествие молодёжи мира, Фестиваль игр народов мира, Ярмарка русской литературы, выставочные проекты и ежедневные массовые спортивные тренировки.

После завершения основных мероприятий Фестиваля, с 17 по 21 сентября, в регионах России пройдут программы для иностранных участников. Самарская область станет одним из регионов, который примет молодых людей из-за рубежа.

В рамках региональной программы губернию посетят 32 участника более чем из 15 стран. В их числе молодые лидеры общественного мнения — предприниматели, активисты, преподаватели, творческие деятели и блогеры. Они познакомятся с культурой, историческим наследием и локальными традициями региона, узнают о его современных достижениях и увидят повседневную жизнь Самарской области.

Также в программе запланированы встречи с учёными, предпринимателями и хранителями ремёсел, участие в волонтёрских акциях и проектных сессиях. Особое внимание в программе будет уделено международному сотрудничеству и развитию туризма. Участники совместно разработают практические предложения в этих направлениях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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