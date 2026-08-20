16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ангелина Вякина и Даниил Сиднев из Самарской области вошли в Экспертный клуб проекта "Профразвитие" 28 самарских проектов победили на региональном этапе премии #МЫВМЕСТЕ В Самаре собрались семь регионов ПФО на закрытии трудового сезона студенческих энергетических отрядов В рамках фестиваля "ФормАРТ" один из многоквартирных домов в Тольятти украсит новый мурал Самарская молодежь реализует социально значимые проекты

Молодежная политика Общество

Ангелина Вякина и Даниил Сиднев из Самарской области вошли в Экспертный клуб проекта "Профразвитие"

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Всероссийский проект "Профразвитие" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" сформировал новый состав Экспертного клуба — сообщество практикующих специалистов, обладающих опытом работы с молодежью и компетенциями в сфере профессионального развития. Самарскую область в Экспертном клубе представляют Ангелина Вякина и Даниил Сиднев.

Проект "Профразвитие" уже три года объединяет карьерные возможности для студентов и молодых специалистов — от первого знакомства с профессией и получения практического опыта до стажировок и взаимодействия с работодателями. Создание Экспертного клуба стало следующим шагом в развитии проекта: профессионалы из разных регионов будут системно включаться в его работу и делиться опытом с участниками, помогая молодежи со всей страны выстраивать траектории и делать осознанные карьерные шаги. В этом сезоне в Экспертный клуб поступило свыше 1,6 тысяч заявок, отбор прошли 27 человек.

"В прошлом году мы впервые протестировали формат Экспертного клуба и увидели, насколько востребовано среди молодежи прямое общение с профессионалами, которые могут не только поделиться опытом, но и помочь разобраться в конкретной карьерной ситуации. За первый год эксперты провели более 100 образовательных мероприятий и десятки карьерных консультаций. Этот результат показал нам, что такую работу важно продолжать и масштабировать. Теперь Экспертный клуб становится постоянным профессиональным сообществом "Профразвития": его участники будут включаться в мероприятия проекта и Президентской платформы "Россия — страна возможностей" по всей стране и помогать молодым людям превращать вопросы о будущем в конкретные карьерные решения", — отметила руководитель проекта "Профразвитие" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Кристина Зорина.

Самарскую область в Экспертном клубе проекта "Профразвитие" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" представляют заместитель исполнительного директора Самарского регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Ангелина Вякина и председатель Молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, директор АНО "Агентство стратегических коммуникаций "Стрелка" Даниил Сиднев.

Ангелина Вякина за три года прошла путь от студентки-волонтера до заместителя директора Самарского регионального отделения Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Еще во время учебы она занималась молодежной политикой, работала помощником депутата, входила в молодежную общественную палату Кировского района и кадровый резерв администрации губернатора Самарской области. Параллельно Ангелина занималась исследованиями в сфере управления персоналом и обратила внимание на одну из проблем молодых специалистов: студентам и выпускникам бывает сложно выстроить карьерную траекторию и представить накопленный опыт как свое профессиональное преимущество.

В 2024 году Ангелина стала HR-менеджером ООО "Газпром межрегионгаз Самара", где занималась привлечением молодых специалистов и взаимодействием компании с вузами региона. Она организовала несколько стажировочных программ, благодаря которым более 100 студентов познакомились с работой компании, а также проводила открытые лекции по профессиональному самоопределению. Сегодня этот опыт Ангелина продолжает развивать в Экспертном клубе "Профразвития", помогая молодым людям осознаннее ориентироваться на рынке труда и использовать полученный во время учебы опыт для дальнейшего профессионального развития.

"Для меня быть экспертом проекта "Профразвитие" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" — это возможность передавать не только теорию, а живой опыт, который я прошла сама. Проект дает масштаб — здесь я могу говорить с молодыми людьми по всей стране, а не только в своём регионе, и видеть, что проблема с выстраиванием карьеры действительно системная, а не только моя личная история", — отмечает эксперт проекта "Профразвитие" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Ангелина Вякина.

Даниил Сиднев более десяти лет занимается общественной и молодежной деятельностью. Свой путь он начал еще в школе, возглавив в 2017 году Городской Школьный Парламент, а сегодня является председателем общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, председателем Общественного совета при министерстве молодежной политики Самарской области и входит в дирекцию Молодежного форума ПФО "иВолга". В рамках работы молодежного парламента Даниил стал автором и инициатором трех законодательных инициатив, единогласно принятых депутатами Самарской Губернской Думы.

Сегодня Даниил также возглавляет АНО "Агентство стратегических коммуникаций "Стрелка" и Совет местного отделения Движения Первых городского округа Самара. Его профессиональный и общественный опыт объединяет молодежную политику, проектную деятельность, коммуникации и работу с молодежными сообществами. В Экспертном клубе "Профразвития" этот опыт позволит ему делиться с молодыми людьми практиками реализации собственных инициатив, профессионального развития и перехода от первых общественных проектов к системной работе.

"Для меня участие в Экспертном клубе "Профразвития" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" — это возможность делиться с молодыми людьми опытом, который сам начал получать еще со школьных лет. Молодежные проекты могут стать серьезной точкой профессионального роста, если научиться превращать инициативы, знакомства и полученные навыки в конкретные результаты. Мне важно помогать ребятам видеть эти возможности и увереннее делать следующие шаги в своем развитии", — поделился член Экспертного клуба проекта "Профразвитие" Даниил Сиднев.

Участники клуба впервые собрались вместе на Летней конференции "Профразвития" в Мастерской управления "Сенеж", где началась их совместная работа. Мероприятие объединило 180 участников со всей страны — студентов и молодых специалистов, представителей российских компаний, HR-специалистов и карьерных экспертов. В течение трех дней молодежь и работодатели напрямую обсуждали реальные рабочие ситуации, сверяли взаимные ожидания и вместе искали ответы на вопросы, которые волнуют обе стороны: как начинающему специалисту проявить себя и расти внутри компании, а бизнесу — вовремя увидеть его потенциал, развивать и удерживать молодые кадры.

Для участников Экспертного клуба подготовили отдельную образовательную программу. Они работали с собственными карьерными и образовательными практиками: анализировали их с учетом запросов молодежи, тестировали отдельные элементы на коллегах, получали обратную связь и обменивались опытом. Итогом стали доработанные решения, которые эксперты смогут применять в своих регионах и на площадках проекта "Профразвитие", делая карьерные инструменты для молодежи более понятными и практичными.

После Летней конференции работа Экспертного клуба продолжится в регионах России. В течение года они проведут карьерные консультации, лекции, мастер-классы и образовательные интенсивы, присоединятся к молодежным мероприятиям Президентской платформы "Россия — страна возможностей", а одной из важных площадок для их работы станут "Центры новых возможностей". Таким образом, созданные и доработанные в "Сенеже" решения получат продолжение уже в реальной работе с молодыми людьми по всей стране.

Проект "Профразвитие" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Узнать больше о карьерных возможностях проекта можно на сайте профразвивайся.рф.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6