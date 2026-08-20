Ангелина Вякина и Даниил Сиднев из Самарской области вошли в Экспертный клуб проекта "Профразвитие"

Всероссийский проект "Профразвитие" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" сформировал новый состав Экспертного клуба — сообщество практикующих специалистов, обладающих опытом работы с молодежью и компетенциями в сфере профессионального развития. Самарскую область в Экспертном клубе представляют Ангелина Вякина и Даниил Сиднев.

Проект "Профразвитие" уже три года объединяет карьерные возможности для студентов и молодых специалистов — от первого знакомства с профессией и получения практического опыта до стажировок и взаимодействия с работодателями. Создание Экспертного клуба стало следующим шагом в развитии проекта: профессионалы из разных регионов будут системно включаться в его работу и делиться опытом с участниками, помогая молодежи со всей страны выстраивать траектории и делать осознанные карьерные шаги. В этом сезоне в Экспертный клуб поступило свыше 1,6 тысяч заявок, отбор прошли 27 человек.

"В прошлом году мы впервые протестировали формат Экспертного клуба и увидели, насколько востребовано среди молодежи прямое общение с профессионалами, которые могут не только поделиться опытом, но и помочь разобраться в конкретной карьерной ситуации. За первый год эксперты провели более 100 образовательных мероприятий и десятки карьерных консультаций. Этот результат показал нам, что такую работу важно продолжать и масштабировать. Теперь Экспертный клуб становится постоянным профессиональным сообществом "Профразвития": его участники будут включаться в мероприятия проекта и Президентской платформы "Россия — страна возможностей" по всей стране и помогать молодым людям превращать вопросы о будущем в конкретные карьерные решения", — отметила руководитель проекта "Профразвитие" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Кристина Зорина.

Самарскую область в Экспертном клубе проекта "Профразвитие" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" представляют заместитель исполнительного директора Самарского регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Ангелина Вякина и председатель Молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, директор АНО "Агентство стратегических коммуникаций "Стрелка" Даниил Сиднев.

Ангелина Вякина за три года прошла путь от студентки-волонтера до заместителя директора Самарского регионального отделения Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Еще во время учебы она занималась молодежной политикой, работала помощником депутата, входила в молодежную общественную палату Кировского района и кадровый резерв администрации губернатора Самарской области. Параллельно Ангелина занималась исследованиями в сфере управления персоналом и обратила внимание на одну из проблем молодых специалистов: студентам и выпускникам бывает сложно выстроить карьерную траекторию и представить накопленный опыт как свое профессиональное преимущество.

В 2024 году Ангелина стала HR-менеджером ООО "Газпром межрегионгаз Самара", где занималась привлечением молодых специалистов и взаимодействием компании с вузами региона. Она организовала несколько стажировочных программ, благодаря которым более 100 студентов познакомились с работой компании, а также проводила открытые лекции по профессиональному самоопределению. Сегодня этот опыт Ангелина продолжает развивать в Экспертном клубе "Профразвития", помогая молодым людям осознаннее ориентироваться на рынке труда и использовать полученный во время учебы опыт для дальнейшего профессионального развития.

"Для меня быть экспертом проекта "Профразвитие" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" — это возможность передавать не только теорию, а живой опыт, который я прошла сама. Проект дает масштаб — здесь я могу говорить с молодыми людьми по всей стране, а не только в своём регионе, и видеть, что проблема с выстраиванием карьеры действительно системная, а не только моя личная история", — отмечает эксперт проекта "Профразвитие" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Ангелина Вякина.

Даниил Сиднев более десяти лет занимается общественной и молодежной деятельностью. Свой путь он начал еще в школе, возглавив в 2017 году Городской Школьный Парламент, а сегодня является председателем общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, председателем Общественного совета при министерстве молодежной политики Самарской области и входит в дирекцию Молодежного форума ПФО "иВолга". В рамках работы молодежного парламента Даниил стал автором и инициатором трех законодательных инициатив, единогласно принятых депутатами Самарской Губернской Думы.

Сегодня Даниил также возглавляет АНО "Агентство стратегических коммуникаций "Стрелка" и Совет местного отделения Движения Первых городского округа Самара. Его профессиональный и общественный опыт объединяет молодежную политику, проектную деятельность, коммуникации и работу с молодежными сообществами. В Экспертном клубе "Профразвития" этот опыт позволит ему делиться с молодыми людьми практиками реализации собственных инициатив, профессионального развития и перехода от первых общественных проектов к системной работе.

"Для меня участие в Экспертном клубе "Профразвития" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" — это возможность делиться с молодыми людьми опытом, который сам начал получать еще со школьных лет. Молодежные проекты могут стать серьезной точкой профессионального роста, если научиться превращать инициативы, знакомства и полученные навыки в конкретные результаты. Мне важно помогать ребятам видеть эти возможности и увереннее делать следующие шаги в своем развитии", — поделился член Экспертного клуба проекта "Профразвитие" Даниил Сиднев.

Участники клуба впервые собрались вместе на Летней конференции "Профразвития" в Мастерской управления "Сенеж", где началась их совместная работа. Мероприятие объединило 180 участников со всей страны — студентов и молодых специалистов, представителей российских компаний, HR-специалистов и карьерных экспертов. В течение трех дней молодежь и работодатели напрямую обсуждали реальные рабочие ситуации, сверяли взаимные ожидания и вместе искали ответы на вопросы, которые волнуют обе стороны: как начинающему специалисту проявить себя и расти внутри компании, а бизнесу — вовремя увидеть его потенциал, развивать и удерживать молодые кадры.

Для участников Экспертного клуба подготовили отдельную образовательную программу. Они работали с собственными карьерными и образовательными практиками: анализировали их с учетом запросов молодежи, тестировали отдельные элементы на коллегах, получали обратную связь и обменивались опытом. Итогом стали доработанные решения, которые эксперты смогут применять в своих регионах и на площадках проекта "Профразвитие", делая карьерные инструменты для молодежи более понятными и практичными.

После Летней конференции работа Экспертного клуба продолжится в регионах России. В течение года они проведут карьерные консультации, лекции, мастер-классы и образовательные интенсивы, присоединятся к молодежным мероприятиям Президентской платформы "Россия — страна возможностей", а одной из важных площадок для их работы станут "Центры новых возможностей". Таким образом, созданные и доработанные в "Сенеже" решения получат продолжение уже в реальной работе с молодыми людьми по всей стране.

Проект "Профразвитие" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Узнать больше о карьерных возможностях проекта можно на сайте профразвивайся.рф.