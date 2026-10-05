В "Звезде" пройдут игры полуфинала Центральной лиги КВН "Самара"

6 и 14 октября в 19:00 в МТС Live холл (КРЦ "Звезда") состоятся игры ½ финала Центральной лиги КВН "Самара".
Участниками игр станут команды со всех уголков России, которые будут сражаться за проход в финал.
6 октября
"Соня Эриксон", г. Минск
"Сборная Самары", г. Самара
"На крыло", г. Сызрань
"Второе дыхание", г. Самара
14 октября
"Диафильмы", г. Пенза
"О", г. Оренбург
"8-900", г. Ростов-на-Дону
"Факультеты СамГТУ", г. Самара
"Не москвичи", г. Пушкино
Центральная лига МС КВН "Самара" — это стартовая площадка для команд, стремящихся заявить о себе на всероссийском уровне и попасть в главные телевизионные лиги Клуба Веселых и Находчивых. Через призму КВН, коллективы обмениваются опытом, знакомятся с единомышленниками из разных регионов страны и создают большое сообщество квнщиков.
Игры Центральной лиги "Самара" Международного союза КВН проходят при поддержке администрации г. о. Самара. Игры движения "Самарский КВН" проходят при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодёжной политики Самарской области.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...