В "Звезде" пройдут игры полуфинала Центральной лиги КВН "Самара"

6 и 14 октября в 19:00 в МТС Live холл (КРЦ "Звезда") состоятся игры ½ финала Центральной лиги КВН "Самара".

Участниками игр станут команды со всех уголков России, которые будут сражаться за проход в финал.

6 октября

"Соня Эриксон", г. Минск

"Сборная Самары", г. Самара

"На крыло", г. Сызрань

"Второе дыхание", г. Самара

14 октября

"Диафильмы", г. Пенза

"О", г. Оренбург

"8-900", г. Ростов-на-Дону

"Факультеты СамГТУ", г. Самара

"Не москвичи", г. Пушкино

Центральная лига МС КВН "Самара" — это стартовая площадка для команд, стремящихся заявить о себе на всероссийском уровне и попасть в главные телевизионные лиги Клуба Веселых и Находчивых. Через призму КВН, коллективы обмениваются опытом, знакомятся с единомышленниками из разных регионов страны и создают большое сообщество квнщиков.

Игры Центральной лиги "Самара" Международного союза КВН проходят при поддержке администрации г. о. Самара. Игры движения "Самарский КВН" проходят при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодёжной политики Самарской области.