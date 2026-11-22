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На территории Большечерниговского района зафиксировано скопление грузового транспорта. Для грузового транспорта организована стоянка в селе Большая Черниговка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.