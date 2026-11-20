В регионе подвели итоги работы по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Работа охватила все 16 лесничеств государственного лесного фонда. Мероприятия провели на площади 893 гектара — это 105% от годового плана.

Для обеспечения лесовосстановительных работ в питомниках было выращено свыше 5 млн сеянцев. В первую очередь посадки проведены на участках, которые пострадали от пожаров прошлых лет, и там, где проводились санитарные рубки. В течение 3–5 лет на площади лесовосстановления будет проводиться агроуход — в 2026 г. он охватил 6 515 гектаров молодых культур.

"С каждым годом объемы лесовосстановления в регионе кратно превышают площадь вырубленных или погибших насаждений. Для повышения эффективности лесного хозяйства мы планомерно усиляем материально-техническую базу: на период до 2029 года в областном бюджете предусмотрели средства на закупку свыше 290 единиц техники, оборудования и снаряжения для лесохозяйственных работ и тушения пожаров. Это позволит и дальше наращивать объемы и оперативно реагировать на угрозы", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области — министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Кроме того, по итогам инвентаризации 355 гектаров посадок прошлых лет перевели в категорию покрытых лесом земель: саженцы прижились и окрепли — это финальный этап многолетнего цикла лесовосстановления. Он возможен только спустя 7-10 лет с момента высадки: деревья должны достичь нормативных параметров по высоте и густоте, а приживаемость — подтвердиться.

Параллельно велись сопутствующие работы: содействие естественному лесовосстановлению и дополнение сеянцев на участках, где ранее саженцы не прижились или были повреждены. Общая площадь дополнений составила 1 291 гектар. На приживаемость сеянцев в первую очередь влияет изменение климата, засушливость, сильные ветры. Среди внешних угроз — повреждение саженцев животными и, чаще всего, неосторожное обращение человека с огнем.

Основой для будущих высадок является подготовка посадочного материала. В этом году самарские лесоводы перевыполнили план по заготовке семян лесных растений на 170% и собрали 19 тонн. Значительный объем обеспечен за счет высокой урожайности дуба — при том, что эта порода хорошо плодоносит раз в пять лет.

Работа по лесовосстановлению продолжается: весной 2027 г. планируется высадка в объеме порядка 70% от годового плана. Для этого с осени ведется подготовка почвы на лесокультурных площадях.