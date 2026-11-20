Виновник аварии не числился в страховом полисе на управляемую машину, поэтому страховая компания, возместившая ущерб пострадавшему, потребовала компенсации через суд, сообщает ГУФССП России по Самарской области.

Требования страховой судом были удовлетворены, но должник не погасил сумму в срок. Приставы применили комплекс мер, в том числе запрет на выезд из страны и на регистрационные действия с транспортом.

Сейчас обязательства исполнены, производство закрыто.