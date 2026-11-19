Кошкинским районным судом рассмотрено дело в отношении 71‑летнего пенсионера из с. Надеждино за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает Самарский облсуд.

Установлено, что 8 октября 2026 г. он управлял автомобилем "ВАЗ 111130" в состоянии опьянения. При этом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. На ул. Центральной сотрудники ГИБДД заметили у водителя внешние признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование, но фигурант отказался.

В суде мужчина полностью признал вину и выразил раскаяние. Суд учел его возраст, состояние здоровья, а также заслуги: грамоты и поощрения с прежнего места работы, спортивные достижения, участие в художественной самодеятельности.

По итогам разбирательства суд признал пенсионара виновным и назначил наказание: штраф в размере 210 тыс. руб. и лишение права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.