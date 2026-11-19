Кошкинским районным судом рассмотрено дело в отношении 71‑летнего пенсионера из с. Надеждино за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает Самарский облсуд.
Установлено, что 8 октября 2026 г. он управлял автомобилем "ВАЗ 111130" в состоянии опьянения. При этом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. На ул. Центральной сотрудники ГИБДД заметили у водителя внешние признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование, но фигурант отказался.
В суде мужчина полностью признал вину и выразил раскаяние. Суд учел его возраст, состояние здоровья, а также заслуги: грамоты и поощрения с прежнего места работы, спортивные достижения, участие в художественной самодеятельности.
По итогам разбирательства суд признал пенсионара виновным и назначил наказание: штраф в размере 210 тыс. руб. и лишение права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.
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Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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