Под суд отправят менеджера из парк-отеля после ЧП с ребенком на территории

В парк-отеле Васильевский на трехлетнего мальчика упала столешница. Выяснилось, что разобрать стол распорядилась директор ресторанной службы.
В Самарской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о тяжком вреде здоровью трёхлетнего ребенка. Как рассказали в ведомстве, все случилось в Безенчукском районе. По данным следствия, в июне 2026 года 55-летняя директор ресторанной службы гостиничного комплекса дала указание подчиненным разобрать стол в тамбуре террасы заведения. Демонтированную столешницу прислонили к стене без надлежащего крепления. Из-за необеспечения безопасных условий столешница упала на ребенка. В итоге в отношении директора возбудили дело по по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
"Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд для рассмотрения по существу. Ресторанная служба гостиничного комплекса добровольно возместила потерпевшей стороне компенсацию причиненного вреда в размере 1 млн рублей", - рассказали в прокуратуре Самарской области.
Напомним, это ЧП произошло в парк-отеле Васильевский. Ранее СМИ сообщали, что этот парк-отель запустило ООО "Сервис-Отель", подконтрольное бывшему до 2010 г. мэром Самары Виктору Тархову. Стоимость по тем временам оценивали до 1 млрд рублей. На текущий момент Виктора Тархова нет в живых, а за его смерть судят его внучку.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон