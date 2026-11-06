Под суд отправят менеджера из парк-отеля после ЧП с ребенком на территории

В парк-отеле Васильевский на трехлетнего мальчика упала столешница. Выяснилось, что разобрать стол распорядилась директор ресторанной службы.

В Самарской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о тяжком вреде здоровью трёхлетнего ребенка. Как рассказали в ведомстве, все случилось в Безенчукском районе. По данным следствия, в июне 2026 года 55-летняя директор ресторанной службы гостиничного комплекса дала указание подчиненным разобрать стол в тамбуре террасы заведения. Демонтированную столешницу прислонили к стене без надлежащего крепления. Из-за необеспечения безопасных условий столешница упала на ребенка. В итоге в отношении директора возбудили дело по по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд для рассмотрения по существу. Ресторанная служба гостиничного комплекса добровольно возместила потерпевшей стороне компенсацию причиненного вреда в размере 1 млн рублей", - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Напомним, это ЧП произошло в парк-отеле Васильевский. Ранее СМИ сообщали, что этот парк-отель запустило ООО "Сервис-Отель", подконтрольное бывшему до 2010 г. мэром Самары Виктору Тархову. Стоимость по тем временам оценивали до 1 млрд рублей. На текущий момент Виктора Тархова нет в живых, а за его смерть судят его внучку.