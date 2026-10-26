Вынесен приговор председателю совета директоров "АвтоВАЗбанка" Тарану

Уголовное дело теперь уже бывших председателя совета директоров санированного "АвтоВАЗбанка" Николая Тарана и президента этого кредитного учреждения Елены Казымовой рассматривали в Тольятти. Речь в обвинении шла о 60 эпизодах хищения денег и их легализации у "АвтоВАЗбанка", "Росската" и ПАО НБ "Траст". Предполагалось, что сумма ущерба могла составлять 2,5 млрд рублей.

Напомним, "АвтоВАЗбанк" был открыт в 1988 году и базировался в Тольятти. В 2011 г. рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило, а в 2012 и 2013 гг. подтвердило Банку АВБ кредитный рейтинг на уровне А — "Высокий уровень кредитоспособности". Но уже в 2015 г. АВБ передали на санацию Промсвязьбанку, а 7 марта 2019 г. ликвидировали путем присоединения к банку "Траст".

В уголовном деле о выводе денег из "АвтоВАЗбанка" фигурировал бизнес его бенефициара Николая Тарана. Речь идет о компаниях "ПромТехСтейт" и "ПромТехРециклинг".По данным открытых источников, долями в ООО "ПромТехСтейт" владели Николай Таран, Елена Казымова и Вера Прокопенко. Те же лица были бенефициарами "АвтоВАЗбанка".

"Не исключено, что заведомо безвозвратные кредиты выдавались на фирмы, оформленные прямо на сотрудников банка. Также проверяется информация, что Казымова могла согласовывать выдачу "левых" кредитов, кроме того, дочь Тарана заключала от имени одной организации сделки в пользу самого Тарана", — рассказывал источник в надзорном ведомстве.

Тарана и Казымову объявили в международный розыск. Ранее силовики уже задержали начальника департамента кредитования АО "АвтоВАЗбанк" Юрия Фролова. Следователи полиции посчитали, что мужчина мог контролировать выдачу невозвратных кредитов. Фролов вскоре выслушал приговор.

Теперь приговор вынесли и Тарану с Казымовой. Они признаны виновными в совершении всех вмененных им преступлений. Казымовой назначили 8 лет лишения свободы и штраф в 800 тысяч рублей. Тарану — 10 лет лишения свободы и штраф в 900 тысяч рублей. Впрочем, оба находятся в розыске.

Также за гражданским истцом признано право на удовлетворение гражданского иска и передать его по подсудности в рамках гражданского судопроизводства. Кроме того, решено конфисковать в доход государства солидарно с Тарана и Казымовой более 1,5 млрд рублей (сумма по легализациям).

Суд также сохранил арест на имущество подсудимых и их родственников стоимостью свыше 1 млрд руб. — дорогостоящие автомобили, земельные участки, доли в уставных капиталах юридических лиц, грузовой автотранспорт, нежилые здания и помещения, элитное жилье.

На оглашение приговора приходил и Фролов. Он и его родственники обжалуют конфискацию и арест имущества.