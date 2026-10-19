В Самаре вынесли приговор адвокату, обещавшему "решить вопрос" с прокурором и судом за 3 млн

На скамье подсудимых оказался Надырше Джубандиков. По версии следствия, он обещал подсудимому "решить вопрос" с прокурором за 3 млн рублей.

Напомним, история началась с того, что правоохранители узнали о причастности к аферам нескольких человек. Это Анатолий Игаев, Хабибулло Шодиев, Сергей Морозов и Александр Евсеев. Мужчины входили в доверие к военнослужащим. Затем обманом получали деньги якобы за услуги в сфере жилищного обеспечения. Но услуги и не собирались оказывать.

"Ущерб от данной противоправной деятельности составил более 15 млн рублей. Решением Волжского районного суда Самарской области Игаев А. И., Шодиев Х. Н., Морозов С. П. и Евсеев А. Е. признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Все четверо фигурантов приговорены к реальному лишению свободы на сроки от четырех с половиной до восьми лет в колониях общего и строгого режимов, а также к штрафам на общую сумму 1,9 млн рублей. 14 августа 2025 г. приговор вступил в законную силу", — рассказывали ранее в УФСБ по Самарской области.

Одним из адвокатов по этому делу был Сергей Липкусь. По версии следствия, он рассказал подзащитному о возможности избежать уголовного наказания через контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Однако, по словам адвоката, решение такого вопроса с должностными лицами правоохранительных органов требовало вознаграждения в 3 млн рублей. Клиент согласился, но, усомнившись в законности таких действий, обратился к правоохранителям.

В итоге под уголовное преследование попал сам Липкусь, которому суд назначил год и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима. Самарский областной суд в удовлетворении жалобы адвоката отказал и оставил решение первого суда в силе.

Но и на этом история не закончилась. Силовики задержали еще одного адвоката по делу Исаева и его товарищей. Это был уже Надырше Джубандиков. Его обвинили в афере, похожей на ту, за которую осудили Липкуся. По данным судов, Джубандиков обещал за 3 млн рублей договориться с прокурором и судом и снизить срок будущего наказания одного из подсудимых. Защитник Джубандикова в суде настаивал, что тот хотел оставить себе только 300 тысяч, а остальные намеревался вернуть клиенту через жену последнего в случае недостижения обещанного результата.

В итоге суд приговорил Джубандикова за покушение на мошенничество к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей. Мера пресечения Джубандикову в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу была изменена на заключение под стражу. Его заковали в наручники в зале суда.

Джубандиков приговор обжаловал в облсуде. И на днях в апелляционной инстанции вынесли решение: приговор оставить в силе.