В Тольятти осудили директора автосалона "Джамб Моторс"

Как установил суд, Алексей Костицын брал с клиентов деньги, но не отдавал товар.
Суд Центрального района Тольятти огласил приговор единственному владельцу ООО "Джамб Моторс" Алексею Костицыну. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Директор автосалона обещал потенциальным клиентам под заказ поставлять автомобили из-за рубежа. Покупатели заключали с ним договоры на поиск авто, оплату пошлин и другого. Потом они переводили деньги на указанные Костицыным счета.
В итоге владелец автосалона ни машины не поставлял, ни деньги не возвращал. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.
"Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на сумму свыше 50 млн рублей. В доход государства конфискованы деньги, полученные преступным путем — свыше 3 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил", — сообщает пресс-служба суда.
Согласно данным Seldon.Basis, ООО "Джамб Моторс" (зарегистрированное название написано русскими буквами) создано 26 января 2023 года. Всегда имело одного владельца. Сейчас у ООО есть несколько исполнительных производств.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
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