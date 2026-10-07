В Тольятти осудили директора автосалона "Джамб Моторс"

Как установил суд, Алексей Костицын брал с клиентов деньги, но не отдавал товар.

Суд Центрального района Тольятти огласил приговор единственному владельцу ООО "Джамб Моторс" Алексею Костицыну. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Директор автосалона обещал потенциальным клиентам под заказ поставлять автомобили из-за рубежа. Покупатели заключали с ним договоры на поиск авто, оплату пошлин и другого. Потом они переводили деньги на указанные Костицыным счета.

В итоге владелец автосалона ни машины не поставлял, ни деньги не возвращал. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

"Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на сумму свыше 50 млн рублей. В доход государства конфискованы деньги, полученные преступным путем — свыше 3 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил", — сообщает пресс-служба суда.

Согласно данным Seldon.Basis, ООО "Джамб Моторс" (зарегистрированное название написано русскими буквами) создано 26 января 2023 года. Всегда имело одного владельца. Сейчас у ООО есть несколько исполнительных производств.