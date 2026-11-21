В Самарской области сотрудники уголовного розыска регионального главка полиции пресекли деятельность преступной группы, вымогавшей деньги у местного жителя, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Трое неизвестных похитили 19-летнего тольяттинца и вымогали у него 2,5 млн рублей, перечисленные в качестве выплаты военнослужащему, заключившему контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне СВО.

"В ходе отработки оперативной информации полицейские установили потерпевшего — 19-летнего жителя Тольятти. Для выяснения обстоятельств преступления сотрудники детально изучили финансовые документы гражданина и провели ряд разыскных мероприятий, в том числе с применением технических средств", — отмечается в сообщении.

Правоохранителям удалось установить личности и задержать троих тольяттинцев. Задержанные переданы в СУ СК РФ по Самарской области для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников продолжается.