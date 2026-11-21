В Самарской области сотрудники уголовного розыска регионального главка полиции пресекли деятельность преступной группы, вымогавшей деньги у местного жителя, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Трое неизвестных похитили 19-летнего тольяттинца и вымогали у него 2,5 млн рублей, перечисленные в качестве выплаты военнослужащему, заключившему контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне СВО.
"В ходе отработки оперативной информации полицейские установили потерпевшего — 19-летнего жителя Тольятти. Для выяснения обстоятельств преступления сотрудники детально изучили финансовые документы гражданина и провели ряд разыскных мероприятий, в том числе с применением технических средств", — отмечается в сообщении.
Правоохранителям удалось установить личности и задержать троих тольяттинцев. Задержанные переданы в СУ СК РФ по Самарской области для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников продолжается.
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Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут