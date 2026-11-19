Правоохранители задержали 20-летнюю тольяттинку и 18-летнего жителя Татарстана по подозрению в краже ювелирных украшений у жительницы Самарской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Накануне преступления неизвестные позвонили 14-летней дочери жертвы и убедили ее оставить пульт от входных дверей у калитки, чтобы люди из "правоохранительных органов" смогли задекларировать ценные вещи в доме в пос. Кириллинский. Саму девочку попросили уехать.
Проникнув в дом, злоумышленники с помощью болгарки взломали сейф и забрали деньги, ювелирные украшения и коллекционные монеты. Общий размер ущерба, нанесенного 42-летней потерпевшей, составил около миллиона рублей.
С помощью записей камер видеонаблюдения оперативники выяснили, как выглядят преступники, и вскоре установили их личности. Девушку в течение суток задержали в Тольятти. Она дала признательные показания и рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и убедили "принять участие в изъятии из указанного дома украшений и денег". Никакого вознаграждения от неизвестных она не получала, а украденные наличные перевела на указанные звонившими счета. Как выяснилось, похищенные украшения девушка сдала в ломбард, а вырученные деньги также отправила неизвестным.
Предполагаемого сообщника тольяттинки задержали в Казани за аналогичное преступление.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по п. "а", "в", ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража в крупном размере с незаконным проникновением в жилище"). Девушку оставили под подпиской о невыезде. Похищенное вернули законной владелице.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут