Правоохранители задержали 20-летнюю тольяттинку и 18-летнего жителя Татарстана по подозрению в краже ювелирных украшений у жительницы Самарской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Накануне преступления неизвестные позвонили 14-летней дочери жертвы и убедили ее оставить пульт от входных дверей у калитки, чтобы люди из "правоохранительных органов" смогли задекларировать ценные вещи в доме в пос. Кириллинский. Саму девочку попросили уехать.

Проникнув в дом, злоумышленники с помощью болгарки взломали сейф и забрали деньги, ювелирные украшения и коллекционные монеты. Общий размер ущерба, нанесенного 42-летней потерпевшей, составил около миллиона рублей.

С помощью записей камер видеонаблюдения оперативники выяснили, как выглядят преступники, и вскоре установили их личности. Девушку в течение суток задержали в Тольятти. Она дала признательные показания и рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и убедили "принять участие в изъятии из указанного дома украшений и денег". Никакого вознаграждения от неизвестных она не получала, а украденные наличные перевела на указанные звонившими счета. Как выяснилось, похищенные украшения девушка сдала в ломбард, а вырученные деньги также отправила неизвестным.

Предполагаемого сообщника тольяттинки задержали в Казани за аналогичное преступление.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по п. "а", "в", ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража в крупном размере с незаконным проникновением в жилище"). Девушку оставили под подпиской о невыезде. Похищенное вернули законной владелице.