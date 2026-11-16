Жительница Самары передала лже-инвестору 1 млн рублей

В полицию Самары обратилась 39-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестный похитил у нее более 1 млн рублей под предлогом инвестирования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Злоумышленник написал потерпевшей в мессенджер и предложил принять участие в инвестиционной деятельности. Доверившись, женщина по его указанию установила специальное приложение, ввела свои паспортные данные, а затем в течение продолжительного периода переводила на указанные реквизиты деньги. Как только деньги были доставлены, потерпевшей сообщили, что вывести средства невозможно, а ее счет в приложении оказался заблокирован. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут