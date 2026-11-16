Жительница Самары передала лже-инвестору 1 млн рублей

В полицию Самары обратилась 39-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестный похитил у нее более 1 млн рублей под предлогом инвестирования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Злоумышленник написал потерпевшей в мессенджер и предложил принять участие в инвестиционной деятельности. Доверившись, женщина по его указанию установила специальное приложение, ввела свои паспортные данные, а затем в течение продолжительного периода переводила на указанные реквизиты деньги. Как только деньги были доставлены, потерпевшей сообщили, что вывести средства невозможно, а ее счет в приложении оказался заблокирован. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.