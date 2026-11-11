Самарец лишился 50 тыс. руб., пытаясь попасть в театр

В Самаре возбудили уголовное дело из-за интернет-мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

24-летний местный житель нашел объявление о продаже билетов в театр и откликнулся. Вскоре ему в мессенджере написал якобы продавец и сообщил, что для покупки необходимо отправить деньги на указанный счет. Потерпевший выполнил указание и отправил более 50 тыс. рублей. После этого собеседник пропал, а оплаченных билетов покупатель так и не дождался.