В Промышленный районный суд Самары заключил под стражу 19-летнего молодого человека, обвиняемого в совершении террористического акта, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, ночью 6 ноября 2026 г. учащийся второго курса учреждения средне-специального образования в Ленинградской области, заранее приобретший розжиг, тряпки и пиротехнические изделия, разобрал кирпичную кладку забора полка ДПС в Самаре, пробрался на территорию и кинул бутылку с зажигательной смесью на припаркованный служебный автомобиль ДПС марки Škoda. На возгорание выбежали дежурные сотрудники, которые задержали парня, снимавшего произошедшее на камеру его мобильного телефона.

После задержания студент признался, что выполнял задание неких "кураторов ФСБ", которые направляли ему подробные указания о необходимости "разоблачения" сотрудников полиции.

Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении им поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти.

Учитывая данные о личности обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, не имеющего места жительства на территории Самарской области, ранее не судимого, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Постановление суда не вступило в законную силу.