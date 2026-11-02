В Самаре пенсионер отдал мошенникам более 2,5 млн рублей

Пенсионер из Самары перевел аферистам более 2,5 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В мессенджере с 68-летним пострадавшим связался неизвестный и представился работником финансового учреждения. Он сообщил, что деньги необходимо "проверить", а для этого — немедленно собрать все наличные деньги и передать их курьеру. Злоумышленник убедил пенсионера в том, что по завершению процедуры его сбережения будут возвращены. Доверившись, мужчина не только отдал деньги неизвестному, но и сам перевел еще часть через банкомат.

В общей сложности потерпевший лишился свыше 2,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.