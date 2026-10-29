Один из подельников сына замминистра МВД Зубова добился снятия ареста с имущества

Ранее судебные приставы сообщали, что у должника есть пять земельных участков, два здания, два помещения, три мотоцикла и дорогой мотовездеход. И на все это накладывали запрет регистрационных действий.
Житель села Кротовка и осужденный за крупную взятку в ФСБ Василий Ермаков смог снять арест с имущества. Информация о новом судебном решении отображена на сайте Кировского районного суда Самары. Источник Волга Ньюс пояснил, что арест с имущества получилось снять, поскольку Ермаков уже выплатил 36 млн штрафа. Как сообщала ранее служба судебных приставов, общая сумма взысканий превысила 38,5 млн рублей. Сюда входят уголовный штраф и исполнительский сбор. Тогда же сообщалось, что у должника есть пять земельных участков, два здания, два помещения, три мотоцикла и дорогой мотовездеход. На все активы до недавнего времени был наложен запрет регистрационных действий.
Напомним, вместе с Ермаковым судили сына замминистра МВД Дениса Зубова и президента мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игоря Карпова. 11 февраля 2022 г. Зубова, Ермакова и Карпова задержали в самарском ТЦ "Вива Лэнд". По версии следствия, силовику предложили "крышевать" нефтебазу ООО "Межотраслевое объединение ТНП", расположенную в с. Богатое.
Предположительно, за общее покровительство обещали разовую выплату 18 млн руб. и далее по 5 млн руб. ежемесячно. Ермакова приговорили к восьми годам со штрафом в 36 млн руб., Зубова приговорили к семи годам со штрафом в 18 млн, Карпова — к семи годам без штрафа.
Кассационный суд смягчал наказание. Мы публиковали подробности этого решения. Карпов и Ермаков ранее уже становились фигурантами других криминальных эпизодов.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут