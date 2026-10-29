Один из подельников сына замминистра МВД Зубова добился снятия ареста с имущества

Ранее судебные приставы сообщали, что у должника есть пять земельных участков, два здания, два помещения, три мотоцикла и дорогой мотовездеход. И на все это накладывали запрет регистрационных действий.

Житель села Кротовка и осужденный за крупную взятку в ФСБ Василий Ермаков смог снять арест с имущества. Информация о новом судебном решении отображена на сайте Кировского районного суда Самары. Источник Волга Ньюс пояснил, что арест с имущества получилось снять, поскольку Ермаков уже выплатил 36 млн штрафа. Как сообщала ранее служба судебных приставов, общая сумма взысканий превысила 38,5 млн рублей. Сюда входят уголовный штраф и исполнительский сбор. Тогда же сообщалось, что у должника есть пять земельных участков, два здания, два помещения, три мотоцикла и дорогой мотовездеход. На все активы до недавнего времени был наложен запрет регистрационных действий.

Напомним, вместе с Ермаковым судили сына замминистра МВД Дениса Зубова и президента мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игоря Карпова. 11 февраля 2022 г. Зубова, Ермакова и Карпова задержали в самарском ТЦ "Вива Лэнд". По версии следствия, силовику предложили "крышевать" нефтебазу ООО "Межотраслевое объединение ТНП", расположенную в с. Богатое.

Предположительно, за общее покровительство обещали разовую выплату 18 млн руб. и далее по 5 млн руб. ежемесячно. Ермакова приговорили к восьми годам со штрафом в 36 млн руб., Зубова приговорили к семи годам со штрафом в 18 млн, Карпова — к семи годам без штрафа.

Кассационный суд смягчал наказание. Мы публиковали подробности этого решения. Карпов и Ермаков ранее уже становились фигурантами других криминальных эпизодов.