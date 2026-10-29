16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Один из подельников сына замминистра МВД Зубова добился снятия ареста с имущества Самарец вырастил и насушил дома 1 кг марихуаны, теперь его ждет суд Минус 3,5 млн рублей: жительница Сергиевского района хотела снять заклятие у гадалки, но нарвалась на мошенников В Жигулевске пьяного велосипедиста приговорили к исправительным работам и конфисковали его транспорт Появились подробности задержания полицейского из Волжского района

Преступления Происшествия

Один из подельников сына замминистра МВД Зубова добился снятия ареста с имущества

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ранее судебные приставы сообщали, что у должника есть пять земельных участков, два здания, два помещения, три мотоцикла и дорогой мотовездеход. И на все это накладывали запрет регистрационных действий.

Житель села Кротовка и осужденный за крупную взятку в ФСБ Василий Ермаков смог снять арест с имущества. Информация о новом судебном решении отображена на сайте Кировского районного суда Самары. Источник Волга Ньюс пояснил, что арест с имущества получилось снять, поскольку Ермаков уже выплатил 36 млн штрафа. Как сообщала ранее служба судебных приставов, общая сумма взысканий превысила 38,5 млн рублей. Сюда входят уголовный штраф и исполнительский сбор. Тогда же сообщалось, что у должника есть пять земельных участков, два здания, два помещения, три мотоцикла и дорогой мотовездеход. На все активы до недавнего времени был наложен запрет регистрационных действий.

Напомним, вместе с Ермаковым судили сына замминистра МВД Дениса Зубова и президента мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игоря Карпова. 11 февраля 2022 г. Зубова, Ермакова и Карпова задержали в самарском ТЦ "Вива Лэнд". По версии следствия, силовику предложили "крышевать" нефтебазу ООО "Межотраслевое объединение ТНП", расположенную в с. Богатое.

Предположительно, за общее покровительство обещали разовую выплату 18 млн руб. и далее по 5 млн руб. ежемесячно. Ермакова приговорили к восьми годам со штрафом в 36 млн руб., Зубова приговорили к семи годам со штрафом в 18 млн, Карпова — к семи годам без штрафа.

Кассационный суд смягчал наказание. Мы публиковали подробности этого решения. Карпов и Ермаков ранее уже становились фигурантами других криминальных эпизодов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Веселов 15 октября 2026 15:42 Дело о сексуальном преступлении в отношении двух девочек в Самарской области прекратили

Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю

Елена Балашова 06 октября 2026 03:44 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

а вы не в курсе всего этого?

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1