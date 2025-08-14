16+
Пытавшийся дать взятку сотруднику ФСБ в Самаре выплатил 36 млн рублей штрафа

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Житель села Кротовка Самарской области погасил многомиллионный штраф. Ранее мужчину осудили за дачу взятки в 18 млн сотруднику ФСБ.

Как сообщает служба судебных приставов, общая сумма взысканий превысила 38,5 млн рублей. Сюда входят уголовный штраф и исполнительский сбор.

"50-летний мужчина признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки представителю власти в особо крупном размере). Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы и назначил штраф в двукратном размере взятки − 36 млн рублей. Решение суда поступило на исполнение в специализированный отдел судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России", — сообщает служба судебных приставов.

В итоге приставы ограничили выезд должника за границу, арестовали деньги на счетах и проверили имущество. Выяснилось, что у должника есть пять земельных участков, два здания, два помещения, три мотоцикла и дорогой мотовездеход. На все активы наложили запрет регистрационных действий. Выплачивать штраф осужденный не спешил. И приставы вынесли постановление о взыскании исполнительного сбора в 2,5 млн рублей. После этого осужденный погасил задолженность, в том числе исполнительский сбор.

Фамилия должника в сообщении судебных приставов не называется. Но ранее сообщалось, что по аналогичной статье УК за взятку сотруднику ФСБ в 18 млн рублей осужден к восьми годам лишения свободы и штрафу в 36 млн рублей Василий Ермаков. Напомним, вместе с Ермаковым судили сына замминистра МВД Дениса Зубова и президента мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игоря Карпова. 11 февраля 2022 г. Зубова, Ермакова и Карпова задержали в самарском ТЦ "Вива Лэнд". По версии следствия, силовику предложили "крышевать" нефтебазу ООО "Межотраслевое объединение ТНП", расположенную в с. Богатое. Предположительно, за общее покровительство обещали разовую выплату 18 млн руб. и далее по 5 млн руб. ежемесячно. Зубова приговорили к семи годам со штрафом в 18 млн, Карпова — к семи годам без штрафа.

