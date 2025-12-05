Тольяттинского предпринимателя поймали на продаже поддельной спортивной одежды

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 30-летнего предпринимателя, которого обвиняют в незаконном использовании чужого товарного знака. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, мужчина торговал мужскими вещами. В одну из поездок за товаром он приобрел у неизвестного 192 пары обуви и 20 шорт с логотипами известного бренда спортивной одежды. Часть этой продукции бизнесмен продал в магазине на ул. Юбилейной.

Торговлю пресекли правоохранители. Экспертиза показала, что вещи не являются оригинальными, а при их производстве не соблюдали требования к маркировке, качеству изделия и используемых материалов. Сумма ущерба составила свыше 1,7 млн рублей.