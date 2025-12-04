Тольяттинец хранил марихуану в холодильнике

В Тольятти полиция задержала подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранителям поступила информация, что 47-летний тольяттинец может торговать запрещенными веществами. Его задержали, досмотрели его квартиру и нашли в холодильнике среди продуктов сверток с 80 граммами марихуаны.

Задержанный пояснил, что купил наркотик в интернете, чтобы затем сделать тайники-закладки по городу, но не успел.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере".