В Тольятти задержали серийных воришек, похищавших товары из сетевых магазинов

В ноябре в полицию Тольятти обратились три представителя сетевых магазинов. Они рассказали, что со стеллажей открытой выкладки пропали товары. Ущерб торговым точкам, согласно предоставленной документации, составил более 60 тысяч рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранителям удалось вычислить воров по камерам видеонаблюдения. Под подозрение попали 24-летний и 21-летний тольяттинцы, ранее судимые за преступления имущественного характера.

Задержанные признали свою вину и пояснили, что по ночам отжимали двери, проникали в магазины и похищали товар. Украденное продавали случайным прохожим, а вырученные деньги тратили на себя.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".

Расследование продолжается.