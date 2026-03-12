Пенсионерка из Самары отдала более полумиллиона рублей на "лечение" племяннику, которое ему не требовалось

В Октябрьском районе областного центра 78‑летняя женщина стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, потерпевшая позвонил мужчина, который представился помощником врача. Собеседник сообщил, что медики уже несколько дней не могут связаться с ее племянником, у которого они выявили серьезные проблемы со здоровьем.

Звонивший убедил женщину, что родственнику требуется срочное дорогостоящее лечение, оплатить которое нужно незамедлительно. Взволнованная заявительница согласилась внести часть суммы и передала деньги прибывшему к ней "курьеру", который должен был передать их в кассу.

Осознание, что она стала жертвой обмана, пришло лишь после разговора с самим племянником — тогда женщина обратилась в полицию.