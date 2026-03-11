16+
"Сушил для себя": у сельского жителя Самарской области нашли 1,8 кг конопли В Самаре осудили друга лже-фээсбэшника из-за взятки за крышевание "нефтебизнеса" Жительница Самары вывела на "безопасный счет" 3 млн рублей По делу о стрельбе в полицейского и сгоревших заживо людях суд в Самаре дал условный срок Бухгалтер самарского колледжа стала фигурантом уголовного дела за отмывание денег

Преступления Происшествия

В Самаре осудили друга лже-фээсбэшника из-за взятки за крышевание "нефтебизнеса"

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Суд вынес решение по делу Дмитрия Б. Его обвиняли в даче крупной взятки честному работнику ГАИ.

Подсудимый вину признавал. Как рассказывал в суде сам Дмитрий, несколько лет назад он познакомился с мужчиной, который представился сотрудником ФСБ. Новые знакомые подружились и стали общаться. В какой-то момент они решили вести совместный бизнес, а именно "заняться разработками углеводородных смесей, а также хищением нефтепродуктов".

Для "бизнеса" мужчины скинулись деньгами, чтоб построить нефтеперерабатывающую базу. И тогда зашел разговор о беспрепятственном проезде машин с похищенной нефтью по территории области. "Сотрудник ФСБ" сообщил, что возьмет решение вопроса на себя и возьмет на это часть денег из "общей кучи". Потом Дмитрий узнал, что деньги передали сотруднику ГАИ.

Сам сотрудник ГАИ рассказал в суде, что он больше 25 лет работает в этой структуре. В последнее время занимал пост командира отдельного батальона в УМВД России по Тольятти. У этого сотрудника ГАИ был знакомый, который ему представлялся работником ФСБ. Последний обратился с просьбой "порешать вопросы" о беспрепятственном проезде автомобилей. Представитель ГАИ отказался. А потом он узнал, что этот "сотрудник ФСБ" на самом деле вообще не является сотрудником ФСБ, а просто обманывает. Обманщик еще несколько раз обращался к работнику ГИБДД с той же просьбой, каждый раз получая отказ. Тогда он стал угрожать сотруднику ГАИ.

Полицейский обратился в Главное управление собственной безопасности МВД России. Лже-фээсбэшника задержали во время оперативного мероприятия при получении им 1 млн рублей. В отношении него возбудили уголовное дело. А второе уголовное дело возбудили в отношении Дмитрия Б.

Недавно Дмитрия приговорили к 7 годам и 3 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 3 млн рублей. Адвокат приговор обжаловал. В апелляционной инстанции основное наказание оставили в силе, а штраф отменили.

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

