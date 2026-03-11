В Самаре осудили друга лже-фээсбэшника из-за взятки за крышевание "нефтебизнеса"

Суд вынес решение по делу Дмитрия Б. Его обвиняли в даче крупной взятки честному работнику ГАИ.
Подсудимый вину признавал. Как рассказывал в суде сам Дмитрий, несколько лет назад он познакомился с мужчиной, который представился сотрудником ФСБ. Новые знакомые подружились и стали общаться. В какой-то момент они решили вести совместный бизнес, а именно "заняться разработками углеводородных смесей, а также хищением нефтепродуктов".
Для "бизнеса" мужчины скинулись деньгами, чтоб построить нефтеперерабатывающую базу. И тогда зашел разговор о беспрепятственном проезде машин с похищенной нефтью по территории области. "Сотрудник ФСБ" сообщил, что возьмет решение вопроса на себя и возьмет на это часть денег из "общей кучи". Потом Дмитрий узнал, что деньги передали сотруднику ГАИ.
Сам сотрудник ГАИ рассказал в суде, что он больше 25 лет работает в этой структуре. В последнее время занимал пост командира отдельного батальона в УМВД России по Тольятти. У этого сотрудника ГАИ был знакомый, который ему представлялся работником ФСБ. Последний обратился с просьбой "порешать вопросы" о беспрепятственном проезде автомобилей. Представитель ГАИ отказался. А потом он узнал, что этот "сотрудник ФСБ" на самом деле вообще не является сотрудником ФСБ, а просто обманывает. Обманщик еще несколько раз обращался к работнику ГИБДД с той же просьбой, каждый раз получая отказ. Тогда он стал угрожать сотруднику ГАИ.
Полицейский обратился в Главное управление собственной безопасности МВД России. Лже-фээсбэшника задержали во время оперативного мероприятия при получении им 1 млн рублей. В отношении него возбудили уголовное дело. А второе уголовное дело возбудили в отношении Дмитрия Б.
Недавно Дмитрия приговорили к 7 годам и 3 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 3 млн рублей. Адвокат приговор обжаловал. В апелляционной инстанции основное наказание оставили в силе, а штраф отменили.
