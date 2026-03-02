Самарский пенсионер отдал мошенникам 1,8 млн рублей

В Самаре жертвой телефонных мошенников стал 79-летний мужчина, сообщает региональное управление МВД.

Пенсионеру поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Звонивший заявил, что средства, хранящиеся на счете потерпевшего, используются для финансирования армии соседнего государства, поэтому ему грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать скамьи подсудимых деньги, мужчине дали инструкцию по переводу средств на «безопасный счет».

После перевода 1,8 млн руб. звонивший перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.