Экономика и бизнес

Тольяттинский производитель автокомпонентов внедряет бережливые технологии на своем производстве

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Производитель автокомпонентов ООО "Узлы и механизмы кузова автомобиля" (ООО "УМКА") перешел к активной фазе реализации федерального проекта "Производительность труда", который входит в структуру национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Завершив обучение инструментам бережливого производства, предприятие совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области приступило к всесторонней диагностике эффективности своих производственных процессов.

Предприятие присоединилось к проекту в 2025 г. и при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области прошло первый обязательный этап: рабочая группа компании освоила базовые методики бережливого производства.

Теперь специалисты РЦК совместно с сотрудниками предприятия приступают к детальному анализу производственных потоков. С помощью инструментов картирования и хронометража будут выявлены "узкие места", непроизводительные потери и скрытые резервы, которые сдерживают рост производительности.

"Участие в федпроекте — это возможность посмотреть на свой производственный процесс глазами сторонних экспертов. В ежедневной текучке не всегда замечаешь, где именно теряется время и ресурсы. Обучение дало нам понимание современных инструментов анализа, и теперь вместе с экспертами РЦК мы начинаем самую интересную часть — исследовать наш поток, находить потери и превращать их в точки роста. Рассчитываем, что по итогам диагностики сможем не только повысить эффективность, но и создать более комфортные условия для работы наших сотрудников", — отметил генеральный директор компании "УМКА" Евгений Самойлов.

Компания "УМКА" специализируется на выпуске комплектующих для автомобильной промышленности, работая в кооперации с ведущими автопроизводителями. Участие в федпроекте позволит предприятию повысить операционную эффективность и укрепить позиции на рынке автокомпонентов.

По итогам диагностики для компании будет разработана дорожная карта мероприятий по оптимизации, внедрение которых позволит достичь целевых показателей: сокращения времени протекания процессов, снижения объемов незавершенного производства и увеличения выработки.

"Работа по реализации федерального проекта "Производительность труда" в регионе продолжается. На сегодняшний день в нем участвуют более 200 предприятий Самарской области, 76 из них — в Тольятти. Совокупный экономический эффект от реализованных мероприятий исчисляется миллиардами рублей", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Федеральный проект "Производительность труда" реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Информацию о проекте, методологии и возможностях для предприятий можно получить на официальных порталах: производительность. рф и эффективность. рф.

