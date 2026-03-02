ГК "Развитие" построит 9 домов на 9-й просеке в Самаре

Воронежская группа компаний "Развитие" приобрела площадку на 9-й Просеке в Самаре. Об этом сообщается в пресс-релизе группы.

На участке площадью около 18 тыс. кв. м. на 2-й линии 9-й Просеки планируется построить девять жилых домов высотностью от 4 до 6 этажей. Также на территории запланирован паркинг. Рендеры будущего квартала в "Развитии" пока не публикуют.

Объем инвестиций в ГК оценивается в более 2 млрд рублей.

Судя по всему, речь идет о покупке ООО СЗ "Проспект", которое, по данным сервиса наш.дом.рф, строит на 9-й просеке два дома на 169 квартир. В октябре 2025 г. структурами ГК "Развитие" в Самаре было учреждено ООО "Развитие 9 просека", которое 19 февраля и стало владельцем "Проспекта", на балансе которого числятся активы на 229 млн рублей.

Ранее владельцами СЗ "Проспект", по данным, предоставленным редакции аналитиками Seldon.Basis, выступали Владимир Рощекктаев, Александра Ланцова и Владимир Сюсин. ФИО последнего совпадают с ФИО депутата гордумы Самары, который получил судимость за покушение на мошенничество.

Напомним, ГК "Развитие" ведет экспансию на строительный рынок Самары с 2023 года. Тогда группа выкупила на торгах ЖК-долгострой "Салют", который строило ООО "Кросс" на Мехзаводе. Кроме того, "Развитие" достраивает ЖК "Победа" на ул. Победы, 14а. В 2024 г. группа также приобрела у АО РКЦ "Прогресс" участок в границах улиц Победы, Свободы, Советской и Кузнецкой, в 2025 г. - участок с недостроем ООО "Строй-Ком" на ул. Советской Армии, 242а и ООО "СЗ "Скай", владеющее участком под застройку в районе пересечения улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Кроме того, компания приобрела объект культурного наследия "Дом Арсения Юрина" на улице Льва Толстого, 83.