16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ГК "Развитие" построит 9 домов на 9-й просеке в Самаре В Усолье Шигонского района продолжается строительство Дома культуры Где в Самаре продают самые дешевые однокомнатные квартиры: обзор Рассказывает "КонсультантПлюс": можно ли принудить подрядчика к исполнению договора "9 ЦАРЗ" просудил право собственности на 19 объектов на пр. Масленникова в Самаре

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

ГК "Развитие" построит 9 домов на 9-й просеке в Самаре

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 138
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Воронежская группа компаний "Развитие" приобрела площадку на 9-й Просеке в Самаре. Об этом сообщается в пресс-релизе группы.

Фото: Александра Ламзина

На участке площадью около 18 тыс. кв. м. на 2-й линии 9-й Просеки планируется построить девять жилых домов высотностью от 4 до 6 этажей. Также на территории запланирован паркинг. Рендеры будущего квартала в "Развитии" пока не публикуют.

Объем инвестиций в ГК оценивается в более 2 млрд рублей.

Судя по всему, речь идет о покупке ООО СЗ "Проспект", которое, по данным сервиса наш.дом.рф, строит на 9-й просеке два дома на 169 квартир. В октябре 2025 г. структурами ГК "Развитие" в Самаре было учреждено ООО "Развитие 9 просека", которое 19 февраля и стало владельцем "Проспекта", на балансе которого числятся активы на 229 млн рублей.

Ранее владельцами СЗ "Проспект", по данным, предоставленным редакции аналитиками Seldon.Basis, выступали Владимир Рощекктаев, Александра Ланцова и Владимир Сюсин. ФИО последнего совпадают с ФИО депутата гордумы Самары, который получил судимость за покушение на мошенничество.

Напомним, ГК "Развитие" ведет экспансию на строительный рынок Самары с 2023 года. Тогда группа выкупила на торгах ЖК-долгострой "Салют", который строило ООО "Кросс" на Мехзаводе. Кроме того, "Развитие" достраивает ЖК "Победа" на ул. Победы, 14а. В 2024 г. группа также приобрела у АО РКЦ "Прогресс" участок в границах улиц Победы, Свободы, Советской и Кузнецкой, в 2025 г. - участок с недостроем ООО "Строй-Ком" на ул. Советской Армии, 242а и ООО "СЗ "Скай", владеющее участком под застройку в районе пересечения улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Кроме того, компания приобрела объект культурного наследия "Дом Арсения Юрина" на улице Льва Толстого, 83.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5